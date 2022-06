Jennie Blackpink Pertimbangkan Gabung The Idol

JENNIE dari grup idola BLACKPINK dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk ikut terlibat dalam drama seri di televisi Amerika Serikat bertajuk "The Idol".



Drama seri yang nantinya ditayangkan di kanal HBO itu juga akan menampilkan Lily Rose Depp, dan melibatkan The Weekend dan Sam Levinson dalam pembuatannya.

Mengutip Korea Herald, Minggu, "The Idol" akan mengisahkan drama industri musik.



Nantinya akan ada pemeran utama yang merupakan idola pop wanita merasakan jatuh cinta pada sosok pemilik klub misterius namun ia juga ternyata seorang pemimpin kultus modern.



The Weeknd yang nampaknya memiliki pengaruh besar dalam pembuatan "The Idol" sempat dikabarkan sempat melakukan makan malam bersama Jennie pada tahun lalu.



Di tengah kondisi itu, Jennie bersama BLACKPINK dipastikan akan comeback pada kuartal ketiga tahun ini setelah terakhir kali tampil dengan format grup di Oktober 2020 dengan album studio bertajuk "The Album".



Anggota BLACKPINK lainnya yang sempat aktif dalam drama yaitu Jisoo yang berhasil mencuri perhatian penggemar drama Korea lewat "Snowdrop". (Ant/OL-6)