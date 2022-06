The Ayayay Perdengarkan MILF Di Hadapan Emak-Emak

BAND The Ayayay, ikut memeriahkan acara Penutupan Forprov IV Jabar di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/6).

Band asal Jakarta yang beranggotakan kakak beradik, Edo Margorevan (bas) dan Andika Patria (gitar/vokal), Ahmad Vino Maulana (drums), serta Aries Wijaksena (gitar) ini memperkenalkan karya-karya mereka di hadapan masyarakat Bandung.

Selain The Ayayay, even ini juga menampilkan Pas Band dan The Panasdalam,

Salah satu lagu yang bawakan The Ayayay adalah MILF yang dikenal dengan lirik yang nakal. The Ayayay membawakan lagu itu dihadapan emak-emak.

Para emak-emak itu adalah bagian dari

348. 993 peserta senam yang memcahkan rekor Muri senam hybrid.

Selain itu, The Ayayay juga membawakan lagu-lagu dari mini album (EP) pertama mereka 'Ada Apa Dunia', serta single-single lain yang sudah beredar secara digital.

Manager band The Ayayay, Herman Relani, mengatakan perjalanan ke Bandung ini memang dibuat untuk memperkenalkan The Ayayay pada pecinta musik di Bandung.

"Kami memperdengarkan musik The Ayayay yang variatif ke masyarakat Bandung. Bandung adalah salah satu kiblat musik di nusantara," katanya. (J-1)