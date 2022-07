NCT 127 Jadi Duta Merek Blibli

BOY group K-Pop NCT 127 resmi didapuk menjadi duta merek Blibli. Hal itu ditegaskan Chief Marketing Officer Blibli Edward K Suwigno.

Edward mengatakan NCT 127 dipilih sebagai brand ambassadorkarena grup tersebut merupakan salah satu musisi K-pop yang banyak diperbincangkan di Indonesia.

"Dalam research di Twitter, kita lihat bahwa NCT merupakan satu grup yang nomor 2, terkenal dan paling banyak dibicarakan secara global. Kedua, di Indonesia sendiri kita bisa lihat bahwa NCT juga merupakan salah satu grup yang paling digemari dan paling banyak dibicarakan di Indonesia," kata Edward saat dijumpai di Jakarta Selatan, Selasa (5/7).

"Karena itu kita lihat NCT, terutama NCT 127, yang merupakan sub-unit paling populer dari NCT, adalah alasan kenapa kita mempertimbangkan NCT pada awalnya. Tapi salah satu yang paling menarik adalah fact-fact lain terkait NCT," tambahnya.

Edward mengatakan fakta lainnya yang dipertimbangkan oleh Blibli adalah NCT 127 telah dinominasikan meraih sebanyak 161 nominasi dan memenangkan 58 awards. Selain itu, grup tersebut juga pernah tampil di Seoul Music Awards 2022 yang ke-31 dan memenangkan first daesang.

"Kalau dalam penghargaan musik di Seoul Music Awards, ini benar-benar best of the best. Jadi memang penghargaan paling tinggi untuk sebuah grup atau performer. Ini yang sangat menarik untuk Blibli. Karena di sini, terlihat bahwa kita punya kesamaan visi," jelas Edward.

"Di Blibli kita tidak mau setengah-setengah ketika memberikan jaminan kualitas untuk pelanggan. Kita lihat NCT juga sama. Ketika mereka tampil, mereka juga nggak setengah-setengah. Yang dikejar bukan yang di tengah-tengah. Tapi yang tertinggi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Edward juga menjelaskan alasannya menggandeng brand ambassador asal Korea Selatan. Dia mengatakan Blibli memilih brand ambassador asal Korea Selatan karena saat ini, K-pop merupakan hal yang sering diperbincangkan di Twitter. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan penggemar K-pop terbanyak.

"Kita lihat ada sebuah studi dari Twitter, ada beberapa fact yang disampaikan di Twitter bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak membicarakan tentang K-pop. Itu yang pertama," ungkap Edward.

Yang kedua, Indonesia juga sebetulnya merupakan negara dengan K-pop fans yang paling besar. Karena itu kita terinspirasi bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukai sehingga kita mencari siapakah brand ambassador yang paling sesuai yang bisa berbagi nilai dengan Blibli, tapi juga BA yang disukai oleh masyarakat," pungkasnya.

Dalam kerja sama bersama NCT 127, Blibli juga akan menghadirkan eksklusif merchandise NCT 127 yang akan mulai dibagikan dari 12 hingga 27 Juli.

Untuk mendapatkannya, pelanggan dapat mengunduh aplikasi Blibli dan memainkan permainan. Kemudian, Blibli juga akan mengadakan TV Show dan Live Interaction dengan NCT 127. (Ant/OL-1)