Nayeon TWICE Tegaskan tidak Ada Kata Terlambat untuk Debut Solo

ANGGOTA grup K-pop TWICE, Nayeon, mengatakan tidak pernah terlambat untuk melakukan debut sebagai penyanyi solo setelah hampir tujuh tahun menempuh kesuksesan bersama grupnya.

Akhir pekan lalu, Nayeon merilis album mini (EP) perdana berjudul Im Nayeon. Ia menjadi anggota TWICE pertama yang melakukan debut solo.

Menurut agensinya, judul EP itu memiliki makna ganda, yaitu merujuk pada nama lengkap penyanyi Korea itu, Im Na-yeon, dan merujuk pada sebuah pernyataan kepercayaan diri 'Aku Nayeon'.

"Saya pikir belum terlambat bagi saya untuk debut sebagai artis solo dan ini adalah waktu terbaik untuk melakukannya, karena ada begitu banyak TWICE yang telah dicapai sebagai sebuah grup selama bertahun-tahun," kata vokalis itu dalam konferensi pers sebelum perilisan EP di Seoul, Korea Selatan, dikutip dari Yonhap, Selasa (28/6).

TWICE termasuk grup yang produktif sejak melakukan debut pada Oktober 2015. Baru-baru ini, TWICE menyelesaikan tur Amerika Utara, yang tiketnya terjual habis, hanya untuk kembali menghadirkan dua konser encore di Los Angeles.

Proyek solo, menurut Nayeon, dapat membantu menunjukkan sisi individu yang lebih baru dan segar yang selama hanya dikenal tergabung dalam sebuah grup. Di sisi lain, ia mengaku merasa 'takut' menjadi anggota TWICE pertama yang melakukan proyek solo.

"Saya tidak yakin apakah saya bisa berdiri sendiri tanpa delapan rekan grup lainnya. Sebelumnya, saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk bernyanyi sendiri dari awal hingga akhir, karena kami memiliki banyak anggota. Jadi, itu sangat sulit," kata penyanyi berusia 26 tahun itu.

Melalui album baru, Nayeon mengatakan dirinya ingin menampilkan sisi baru di atas citranya yang telah dibangun selama hampir tujuh tahun sebagai anggota TWICE.

Tidak hanya soal album, sisi baru itu dia coba tampilkan melalui gaya rambut, rias wajah, dan kostum yang baru.

EP Im Nayeon terdiri dari tujuh lagu, termasuk single utama Pop!, No problem, Love Countdown, Candyfloss, All or Nothing, dan

Happy Birthday to You.

Lagu Pop! sendiri merupakan lagu musim panas yang menampilkan nuansa semangat dan mengingatkan gaya musik khas TWICE. Lirik lagu dalam bahasa Korea maupun bahasa Inggris itu bercerita tentang seorang kekasih yang tidak pandai menyembunyikan perasaannya. (Ant/OL-1)