Dayglow Rilis Single dan Video Klip Then It All Goes Away

PENYANYI, penulis lagu, dan produser asal Amerika Serikat (AS), Dayglow, siap kembali mewarnai industri musik dunia lewat album terbarunya, People In Motion, yang dijadwalkan rilis pada 7 Oktober 2022 mendatang lewat AWAL.

Menampilkan 10 lagu yang dikonseptualisasikan, ditulis, dimainkan, dan diproduseri oleh Dayglow sendiri, yang bernama asli Sloan Struble, album People In Motion adalah manifestasi penuh kebahagiaan dan melodi dari Struble, yang menawarkan musik yang penuh rasa gembira dan membuat kita mengesampingkan semua rasa kekhawatiran.

Di era di mana banyak lagu dibuat oleh sebuah tim penulis lagu dan produser, musik Dayglow tetap setia dengan nuansa khas Struble yang ia benar-benar ciptakan sendiri.

Lagu Then It All Goes Away, yang baru dirilis adalah single pertama dari album terbaru yang telah ia bawakan secara langsung sebelumnya dan sukses menjadi salah satu lagu terfavorit para pendengarnya. Struble bernyanyi di atas tepukan tangan yang catchy dan cowbell yang turut dihadirkan di lagu ini.

"Aku mulai menulis bagian bassline-nya saat aku sedang menikmati kopi di pagi hari dan aku menyelesaikan komposisi lagu ini di hari yang sama. Rasanya sangat menyegarkan dan alami menulis lagu ini karena aku merasa aku sedang bersenang-senang. Rasanya seakan-akan semua ide yang tertanam di pikiran bawah sadarku selama setahun semuanya keluar. Aku saat itu sedang memikirkan para penggemarku seraya berpikir: bagaimana aku bisa menciptakan sebuah lagu Dayglow yang rasanya familiar namun tetap terasa seperti sebuah pengalaman baru?" papar Struble.

"Aku ingin karya-karya yang aku buat terus menjadi lebih baik dan berkembang dari segi imajinasi, mulai dari penulisan lagu hingga konsep hingga sisi produksi dan video. Aku merasa bahwa aku sudah berada di titik di mana aku memahami para pendengar musikku, memahami diriku sendiri dan aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan bakat yang aku miliki. Penglihatanku sekarang jelas dan penuh warna," lanjutnya.

Namun, album People In Motion bukanlah sebuah album yang hanya menampilkan sisi penuh keriangan. Ada sisi-sisi terdalam Dayglow lainnya yang semakin terkuak yang merupakan hasil dari proses pendewasaannya.

"Aku membuat musik karena aku suka melakukannya," ujar Struble. "Aku sangat suka proses merekam dan memproduseri musik."

Hal tersebut menjadi salah satu makna terdalam di album People In Motion, sebuah album tentang menemukan sesuatu yang kita cintai dan menyanyikan hal tersebut dengan lantang.

Sejak Dayglow menggebrak industri musik, Struble telah mengelilingi dunia untuk tampil sebagai Dayglow — tiket tur Amerika Utaranya habis terjual, ia tampil di Inggris dan Eropa, serta tampil di festival-festival ternama dunia seperti Lollapalooza dan Bonnaroo.

Ia juga telah tampil di The Tonight Show with Jimmy Fallon, The Late Show with Stephen Colbert, dan di acara ikonik Austin City Limits di PBS.

Para penggemar Dayglow di seluruh dunia tidak hanya datang ke konser-konsernya, mereka juga terus mendengarkan musik Dayglow hingga sukses mengumpulkan miliaran stream.

Single debut-nya, Can I Call You Tonight, yang diambil dari album perdananya, Fuzzybrain, tidak hanya disertifikasi Platinum, namun menjadi rilisan genre alternatif terbesar dari ranah independen selama 2020.

Video klip lagu tersebut sukses mengumpulkan lebih dari 91 juta view di YouTube.

Album kedua Dayglow, Harmony House, mendapatkan pujian dari berbagai publikasi ternama seperti Billboard, NPR, Ones to Watch, The Talkhouse, dan NME.

Indonesia, saat ini, masuk ke daftar Top 15 Streaming Markets Dayglow. (RO/OL-1)