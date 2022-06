Album Antologi BTS, Proof, akan Dirilis Besok

GRUP K-pop BTS akan kembali menyemarakkan dunia musik dengan mengeluarkan album antologi berjudul Proof, besok, Jumat (10/6) pada pukul 13.00 waktu Korea Selatan atau 11.00 WIB.

Album tersebut merupakan kompilasi karya yang dihasilkan BTS selama sembilan tahun sejak melakukan debut.

Proof akan menjadi album fisik pertama BTS sejak merilis CD single dengan Butter dan Permission to Dance, tahun lalu.

Album mendatang berisi gambaran mengenai masa lalu, masa sekarang, dan masa depan BTS sebagai grup K-pop terpopuler, yang akan memasuki tahun ke-10 pada bulan ini.

"Saat BTS merayakan ulang tahun kesembilan debutnya dan akan membuka babak baru di tahun ke-10 mereka sebagai artis, Proof dirancang untuk melihat kembali aktivitas grup di masa lalu dan merenungkan maknanya," kata agensi Big Hit Music dalam sebuah rilis, dikutip dari Yonhap, Kamis (9/6).

Sebelumnya, Mei lalu, BTS telah mengumumkan daftar lagu untuk album antologi mereka melalui media sosial.

Album yang terdiri dari tiga CD itu akan memiliki total 48 lagu, termasuk tiga lagu baru yaitu Yet To Come, Run BTS, dan For Youth. Lagu utama Yet To Come turut dibuat oleh RM, Suga, dan J-hope.

CD pertama album Proof terdiri dari 19 lagu, yang sebagian besar adalaj hits terpopuler sepanjang karier mereka.

Lagu dalam CD pertama termasuk Danger, Fire, DNA, Boy With Luv featuring Halsey, Spring Day, Fake Love, Dynamite, dan Butter.

CD kedua terdiri dari trek subunit, sementara CD terakhir didedikasikan untuk penggemar atau Army yang berisi lagu-lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya dan versi demo dari beberapa lagu hit.

BTS akan membawakan lagu-lagu baru, termasuk Yet To Come untuk pertama kalinya pada Senin (13/6) pukul 21.00 waktu Korea Selatan di saluran YouTube Bangtan TV bersamaan dengan perayaan ulang tahun kesembilan, kata Big Hit Music.

Grup ini akan memperkenalkan album dan lagu-lagu mereka kepada penggemar selama pertunjukan daring.

Pada hari yang sama, BTS akan melakukan prarekaman sebagai bagian program musik Mnet M Countdown di Jangchung Arena, Seoul, yang dihadiri sekitar 4.000 penggemar.

BTS juga akan muncul di dua program musik TV lagi untuk mempromosikan Proof, yaitu Music Bank di KBS 2TV pada 17 Juni dan Inkigayo di SBS pada 19 Juni.

Grup ini terakhir muncul di program musik TV lokal pada Maret 2020.

Kritikus musik pop asal Korea Selatan Jung Min-jae memandang album Proof seperti hadiah yang dipersembahkan untuk penggemar setia BTS karena berisi lagu-lagu hit, lagu-lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya, serta versi demo dari beberapa hit.

"Tidak semua orang bisa merilis album antologi. Untuk Proof, BTS tampaknya mendapat inspirasi dari album antologi yang dirilis band Inggris The Beatles pada pertengahan 1990-an," kata Jung. (Ant/OL-1)