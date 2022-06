BTS Libatkan Army dalam Peluncuran Album ‘Proof’

Grup Band asal korea selatan Bangtan Sonyeondan atau BTS melayangkan surat kepada penggemar mereka ‘Army’ untuk bersama merayakan #MYBTStory challenge mulai Jumat (10/6) mendatang hingga Sabtu (9/7). #MYBTSTory merupakan rangkaian acara yang disiapkan BTS untuk merayakan perilisan album baru mereka yang berjudul Proof pada Jumat (10/6).

Dalam surat tersebut, BTS menyatakan apresiasinya kepada ARMY atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan selama sembilan tahun terakhir. BTS pun meminta ARMY untuk membagikan kenangan favorit mereka sejak saat itu di YouTube Shorts dengan hashtag #MyBTStory. Dengan soundtrack “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” atau lagu-lagu hit BTS lainnya.

Seluruh video Shorts yang dibuat untuk mengikuti challenge selama sebulan ini akan sangat merefleksikan dan mengapresiasi koneksi unik yang terbentuk antara BTS dan Army serta penggemar musik di seluruh dunia. Bagi BTS, Army telah menjadi bagian dari kesuksesan BTS di setiap langkah mereka.

Untuk mengapresiasi dedikasi yang sangat luar biasa ini, #MyBTStory challenge akan ditutup dengan peluncuran video tribute untuk ARMY, yang akan dirilis BTS di channel Youtube mereka. Dalam video itu akan ditampilkan sejumlah video Shorts terpilih yang diambil selama challenge berlangsung.

Selain itu, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia yang dihadiri oleh BTS Pop-up store, toko ini akan terbuka untuk umum dari tanggal 10–16 Juni di Kota Kasablanka, Jakarta.

Seperti yang diketahui, di sepanjang kariernya, BTS telah memperoleh lebih dari 66 juta subscriber di kanal YouTube resmi mereka, menjadikan BTS sebagai artis terbanyak ketiga disubscribe di YouTube. Sebanyak enam video musik mereka yang terus menempati daftar Billion Views Club Youtube hingga hari ini.

Grup boy band pemecah rekor ini juga menempati lima dari 10 video teratas dari video musik debut dengan jumlah tayangan terbesar sepanjang masa di YouTube. Video musik 'butter' termasuk menduduki peringkat 1 yang ditonton sebanyak 108,2 juta kali dalam 24 jam pertama, dan memperoleh 3.9 juta tayangan serentak selama Premiere-nya berlangsung. Dalam 12 bulan terakhir saja, BTS berhasil memperoleh 14 miliar tayangan secara global di YouTube.