Harry Styles Pecahkan Rekor dan Puncaki Tangga Album Billboard

ALBUM terbaru Harry Styles, Harry's House, sukses menduduki posisi Nomor 1 di puncak tangga album Billboard 200.

Dikutip dari Variety, Rabu (1/6), dirilis pada 20 Mei lalu, Harry's House sukses memecahkan rekor dengan terjual sebanyak 521.500 unit album. Angka-angka itu menandai minggu terbesar dalam setahun untuk album mana pun di Amerika Serikat (AS), tahun ini.

Album tersebut juga merupakan album keempat dalam 18 bulan terakhir yang menghasilkan setidaknya 500.000 unit dalam satu minggu.

Tidak hanya albumnya, lagu As It Was juga berhasil menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 setelah tujuh minggu dirilis.

Tiga lagu lain dari Harry's House juga debut di Top 10 Hot 100 yakni Late Night Talking (No. 4), Music for a Sushi Restaurant (No. 8), dan Matilda (No. 9).

Di sisi lain, Styles juga berhasil menjadi solois Inggris pertama yang memetakan sebanyak empat lagu di Top 10 Hot 100 secara bersamaan.

Harry's House juga merupakan prestasi ketiga kalinya penyanyi itu kala dia berhasil merebut tempat No. 1 di Billboard 200.

Harry's House juga diketahui mengamankan rekor untuk penjualan album vinil dalam satu minggu. Harry's House sukses menjual lebih dari 146.000 eksemplar dalam waktu tiga hari dari rilis 20 Mei. Pada saat seminggu penuh, album itu terjual 182.000 eksemplar di vinil di AS. (Ant/OL-1)