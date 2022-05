BTS Bagikan Kenangan dalam Karier Mereka Lewat Serial di Apple Music

GRUP idola K-Pop BTS membagikan kenangan mereka selama merintis karier lewat serial radio Past & Present yang tersedia di Apple Music.

Sebagai grup bintang yang kini sudah mendunia, BTS menghadirkan seri audio terbatas mingguan untuk mengajak penggemar ikut menyelami perjalanan panjang mereka sejak 2013.

"Kami ingin menggunakan acara radio ini untuk merayakan sembilan tahun BTS bersama kalian dan dengan ARMY kami di seluruh dunia," kata RM seperti dikutip dari Billboard, Selasa (31/5).

Leader grup BTS itu mendedikasikan setiap episode yang dirangkai untuk para penggemar mereka di seluruh dunia dan lewat seri itu diharapkan penggemar bisa lebih dekat dengan mereka.

Selama episode perdana, Sabtu (28/5), BTS membahas lagu-lagu mereka termasuk Intro: The Most Beautiful Moment in Life, Epilogue: Young Forever, I Need U, No More Dream, dan We Are Bulletproof, Pt. 2.

BTS Radio: Past & Present mengudara setiap minggu menjelang album antologi grup nominasi Grammy mendatang, Proof, yang dijadwalkan rilis pada 10 Juni 2022.

Episode akan tersedia sesuai permintaan untuk pelanggan Apple Music. (Ant/OL-1)