Ciptakan My Indonesia dan Kelola GIB, Chilla Kiana Buktikan Nasionalisme

Meski usianya masih muda, Chilla Kiana punya jiwa nasionalisme yang kuat. Lewat lagu hingga konten digital, penyanyi berusia 26 tahun ini menggaungkan semangat proud to be Indonesian.

Kecintaan Chilla pada Indonesia mulai diekspresikannya saat berusia 13 tahun. Kala itu, dia menciptakan lagu berjudul "My Indonesia" yang ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

"Lagunya bercerita tentang bagaimana Indonesia dalam imaginasi aku yang saat itu berusia 13 tahun," ungkap perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 30 September 1996 ini.

Chilla kerap menyanyikan lagu-lagu nasional di akun Tiktoknya, @chillakiana. "Lagu-lagu nasional itu menurutku keren banget," kata penyanyi yang terlibat dalam beberapa serial garapan Disney Channel Asia ini.

Pengalaman Chilla menjelajahi berbagai kota di dalam dan luar negeri, rupanya menjadi salah satu faktor yang memupuk rasa kecintaannya pada Indonesia.

"Sejak kecil aku melihat banyak hal di berbagai negara. Belajar berbagai hal yang berbeda-beda; budayanya, perilaku orangnya, karakternya, makanannya. The more I go, the more I love Indonesia," tegas Chilla.

Dia berharap, generasi muda di Tanah Air memiliki nasionalisme yang sama seperti dirinya. Dia ingin milenial alias anak zaman now bisa bangga menjadi orang Indonesia.

Hal inilah yang mendorongnya membangun Gue Indonesia Banget (GIB) @gueindonesiabanget. Akun Instagram itu menyuguhkan berbagai konten terkait Indonesia. Mulai dari kuliner, sejarah, budaya, kekayaan alam hingga fakta-fakta uniknya.

"Kekayaan alamnya, kulinernya yang enak-enak, keramahtamahan orang-orangnya, cerita di balik berdirinya negara Indonesia, dan masih banyak lagi hal-hal menarik lainnya yang bisa dibanggakan dari Indonesia," tuturnya.

Chilla mengaku sedih setiap kali ada teman atau siapapun yang justru membangga-banggakan negara lain. Pelantun "The Glow" yang merupakan soundtrack serial "Disney Princesses" ini pun terus berusaha mengubah mindset mereka.

“Kadang kita tuh lebih update tren yang terjadi di luar negeri, lebih bangga berdiskusi tentang topik-topik yang terjadi di luar negeri daripada kemajuan-kemajuan yang dicapai Indonesia. Padahal negara kita ini keren banget, sekarang semakin diperhitungkan oleh negara-negara lain, perkembangan dan kemajuannya luar biasa," ucap Chilla. (OL-12)