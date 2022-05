YOLO-konde, Lagu Kolaborasi JO1 dan Stray Kids

YOLO-KONDE, lagu kolaborasi antara grup idola J-pop JO1 dan K-pop Stray Kids telah dirilis di berbagai platform streaming musik.

Lagu berdurasi 3:25 menit itu diproduseri unit produser Stray Kids yakni 3RACHA, yang beranggotakan Bang Chan, Changbin, dan Han. Sementara liriknya ditulis sendiri oleh para personel JO1.

Koreografi lagu dibuat oleh personel JO1 yakni Kawashiri Ren, sementara kostum dan riasan para anggota grup saat membawakan lagu menjadi tanggung jawab Ohira Shosei dan Sato Keigo JO1.

You Only Live Once (YOLO)-konde, menjadi lagu penyemangat bagi para pendengar, termasuk penggemar JO1 atau disebut JAM, sekaligus tema untuk program spesial JO1 berjudul This is JO1 ~ Go to the Dream ~, yang tayang di stasiun televisi Jepang NHK pada 30 Maret 2022 dan akan disiarkan ulang pada Mei mendatang. (Ant/OL-1)