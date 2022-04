Ayo Rayakan Lebaran Bersama Mechamato

CARTOON Network, bersama Monsta, studio kreatif di balik BoBoiBoy dan serial terkenal Mechamato, menghadirkan aktivitas seru Craft Your World, yang dapat dinikmati para penggemar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Juga, jangan lewatkan Mechamato Week Marathon pada 2 Mei hingga 8 Mei, pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB, mengawali penayangan program Redraw Your Summer dari kicking off Cartoon Network, sejumlah tayangan bertema yang disukai para penggemar hadir setiap minggunya, semua di Cartoon Network. Episode Mechamato selanjutnya tayang setiap akhir pekan, pukul 14.00 WIB.

Salah satu Serial animasi Cartoon Network yang paling digemari di Malaysia saat ini, Mechamato telah memiliki banyak penggemar sejak pertama kali hadir pada Desember 2021.

Mengambil setting Kota Hilir, terinspirasi dari Bandar Hilir di Malaka, tayangan ini memperkenalkan keunikan budaya dan tradisi Malaysia, dan petualangan seru seorang bocah laki-laki bernama Amato dan sobat mekaniknya Mechabot, sebuah robot yang memiliki kemampuan memperbaiki objek sehari-hari menjadi perangkat canggih. Keduanya membantu menjaga sahabat-sahabat mereka dan kota mereka dari rencana jahat robot-robot lain.

Pada minggu pertama Redraw Your Summer, akan hadir tayangan seperti Teen Titans Go!, Looney Tunes Cartoons, Krypto the Superdog dan We Bare Bears, selama lima minggu.

Anak-anak dapat menyaksikan total 13 episode selama Mechamato Week Marathon. Mulai dari cyberbully dan penculikan hingga ancaman para robot berbahaya yang mengancam akan membungkus kota dengan es atau memusnakannya dengan api, setiap episode memperlihatkan aksi penuh keberanian, persahabatan, dan inovasi yang mereka hadapi dalam setiap tantangan sebagai sebuah tim.

Kini, Amato dan Mechabot mengundang para penggemarnya untuk berkreasi dan berinovasi dalam Craft Your World x Mechamato, membuat sendiri tempat ketupat, amplop Hari Raya, dan kartu ucapan Hari Raya, untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri bergaya Mechamato.

MI/Dok Cartoon Network--Kerajinan tangan Mechamato

Video kerajinan tangan ini akan tersedia di laman media sosial Cartoon Network @cartoonnetworkasia pada Senin, 2 Mei.

Berkreasilah dengan Mechamato di hari spesial ini dan jangan lewatkan Mechamato Week Marathon mulai 2 sampai 8 Mei, setiap hari pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB, hanya di Cartoon Network. (RO/OL-1)