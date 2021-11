Ayo Rayakan 20 Tahun Film Harry Potter di Cartoon Network dan HBO Go

SIAPKAN tongkat sihir dan mantramu, jimat, juga ramuan terbaikmu saat Cartoon Network dan HBO GO menandai perayaan 20 tahun film Harry Potter and the Sorcerer's Stone.

Untuk pertama kalinya, film pertama dari delapan serial film Harry Potter akan tayang di Cartoon Network setiap akhir pekan, mulai Sabtu (13/11) pukul 19.00 WIB. Catat tanggalnya dan ikuti kisah menakjubkan dari sosok The Boy Who Lived dan pertarungannya melawan Voldemort:

Berikut adalah jadwal film Harry Potter yang akan ditayangkan Cartoon Network

Harry Potter and the Sorcerer's Stone, 13 November

Harry Potter and the Chamber of Secrets, 27 November

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 11 Desember

Harry Potter and the Goblet of Fire, 25 Desember

Seluruh film Harry Poitter itu juga akan tersedia untuk ditonton streaming melalui HBO GO. Empat judul terakhir akan tayang di Cartoon Network pada awal 2022.

Ingin merasakan keajaiban lainnya, ikuti acara kompetisi Wizarding World terbaru, Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, yang bisa ditonton streaming pada Senin (29/11) eksklusif di HBO GO.

Acara itu dipandu oleh aktris peraih Academy Award Helen Mirren, melanjutkan semangat Wizarding World menampilkan kemegahan luar biasa bagi para penggemar yang belum pernah ada sebelumnya.

Menghadirkan ratusan pertanyaan trivia dan kejutan dari bintang tamu spesial, ajang tidak terlupakan seumur hidup ini akan mengungkap penggemar manakah yang paling tahu detail universe yang luas dan penuh intrik ini, mengetahui segala sesuatunya karena mereka berlomba untuk membawa pulang piala Tournament of Houses.

Beberapa hal yang ditunggu-tunggu para penggemar sebelum akhir tahun dan jangan lupa mem-follow dan berbagi keseruan di media sosial dengan tagar #20YearsofMovieMagic.

Temukan lebih banyak keajaiban secara daring

Para penggemar dapat berkunjung ke HarryPotterMovie20.com dan membongkar konten eksklusif dari momen-momen paling ikonik dalam film yang mengawali fenomena teater di seluruh dunia.

Mengenang momen-momen paling ikonik dari film pertama, uji pengetahuan kamu dengan sejumlah kuis, lihat cuplikan dari pekerjaan di balik layar, dan mengenal lebih jauh sosok bocah penyihir favorit semua orang bersama sahabatnya, mahluk-mahluk fantastis, benda-benda Ajaib dan banyak lagi.

Dikemas dengan fakta dan fitur yang memukau, situs ini akan membuat kamu jatuh cinta berkali-kali dengan Wizarding World!

Para penggemar juga dapat melihat apakah memiliki keahlian menjadi seorang seeker dengan mencoba filter Instagram terbaru "Catch the Snitch" Wizarding World.

Penuhi peti Hogwarts kamu

Jangan lewatkan juga kesempatan mendapatkan barang-barang koleksi, mainan dan aksesori, juga DIY kit untuk mengubah rumah kamu dan menghadirkan Wizarding World, dengan gaya spesial kamu.

Di Indonesia, bersiaplah untuk petualangan yang memukau bersama Spin Master dengan melihat koleksi tongkat sihir Wizarding World, set permainan dan boneka yang tersedia di sini dengan diskon 10% untuk pembelian minimum Rp250.000.

Hias rumahmu dengan koleksi karpet bertema Harry Potter dari Lung Victory Carpet.

Bila kamu mencari aktivitas untuk menghabiskan waktu dengan kesayanganmu, Mattel telah meluncurkan boardgame edisi spesial – Harry Potter Scrabble dan Harry Potter Pictionary Air, bersama sejumlah boneka Wizarding World. (RO/OL-1)