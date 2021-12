Serial We Baby Bears Mulai Tayang di Cartoon Network, 8 Januari

MELANJUTKAN petualangan ke berbagai tempat yang jauh dalam 2 episode serial komedi animasi original, We Baby Bears, akan tayang perdana pada 8 Januari 2022 PUKUL 9.30 WIB di Cartoon Network, dan episode berikutnya akan tayang setiap hari Sabtu selanjutnya.

Diproduksi oleh Cartoon Network Studios, We Baby Bears memulai petualangan ajaib bersama saudara-saudaranya mencari tempat yang mereka sebut sebagai rumah.

Head of Kids & Family Programming, Warner Bros Amy Friedman mengatakan, "Bekerja sama dengan TRI.BE untuk lagu tema original, 'We are perfect as we are,' mengangkat tema inklusivitas dan penerimaan yang kami pikir anak-anak dimanapun akan tertarik."

Lagu tema original untuk serial ini dibawakan oleh supergrup K-Pop Korea Universal Music, TRI.BE yang sedang naik daun. Mini album pertama mereka yang sangat ditunggu-tunggu Veni Vidi Vici dirilis pada Oktober dan tengah mengembangkan basis penggemarnya di seluruh dunia.

Hadir dalam empat Bahasa (quadrilingual), grup itu menjadi yang pertama mampu berbahasa dan menyanyikan lagu dalam Bahasa Tiongkok, Inggris, Jepang, dan Korea.

We Baby Bears juga akan menampilkan sejumlah bintang tamu seperti Anjali Bhimani, Rhys Darby, Janeane Garofalo, Young M.A., Jason Mantzoukas, Stephen Oyoung, Willow Smith, dan Bernardo Velasco.

Spin-off dari serial Cartoon Network terkenal, We Bare Bears, We Baby Bears berkisah tentang Grizz (Connor Andrade), Panda (Amari McCoy), dan Ice Bear (Max Mitchell) – saat mereka di usia bayi – berpetualangan dalam kotak ajaib ke dunia baru yang fantastis mencari tempat yang mereka sebut rumah.

Sepanjang perjalanan, mereka bertemu teman-teman baru, belajar hal-hal baru dan menemukan yang mereka sebut "rumah" dimanapun mereka berada, asalkan mereka tetap bersama. (RO/OL-1)