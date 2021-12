Omar Daniel Berbagi Keseruan di Film Write Me A Love Song

AKTOR Omar Daniel membagikan pengalaman serunya mengambil peran beradu akting dengan aktor lainnya seperti Bio One, Dinda Kirana, serta Andri Mashadi dalam serial orisinal dari Viu yaitu Write Me A Love Song.

Dalam Write Me A Love Song, Omar Daniel berperan sebagai Aldo yang menjadi salah satu teman dari sang pemeran utama yaitu Valentino Kun (Bio One).

Karakater Aldo secara umum dapat digambarkan sebagai sosok yang perfeksionis dan memiliki kepercayaan diri berlebih, itu sebabnya ia sangat ambisius dan memiliki rasa kompetitif yang tinggi.

Omar mengaku ternyata bukanlah dari sisi pendalaman karakter yang terkesan jutek yang sulit saat memerakan Aldo namun dari sisi pendalaman talenta lainnya yaitu bermusik.

Pada dasarnya Omar ahli di bidang model dan presenter. Namun, demi memenuhi kualifikasi menjadi Aldo, Omar Daniel pun rela mempelajari beragam kemampuan bermusik dalam waktu singkat.

"Di sini saya ditantang untuk bisa jadi seorang penyanyi, bermain dengan alat musik. Jadi, ini tantangan baru buat saya," kata Omar dikutip dari siaran pers Viu, Kamis (2/12).

Ia mengaku kemampuan bernyanyi dan memainkan alat musik seperti piano dan gitar dipelajarinya dalam waktu singkat yaitu tiga minggu.

Meski pada awalnya bernyanyi bukanlah bidang yang ia kuasai dengan baik, agar bisa khatam, Omar pun menjajal 6 sampai 7 lagu setiap harinya.

"Menyanyi menyenangkan tapi sangat menantang. Kalau belum bisa menguasai, saya tidak akan coba-coba," tambahnya.

Aktor yang dikenal karena aktingnya dalam sinetron Anak Jalanan di layar kaca Indonesia itu, mengomentari Write Me A Love Song sebagai serial yang memberikan nuansa baru.

Baginya, nuansa baru itu dapat menyegarkan masyarakat Indonesia khususnya yang menyukai drama seri.

"Ceritanya out of the box. Relate banget dengan kehidupan kita yang sudah bekerja. Setting, lokasi, wardrobe, menurut saya, semuanya keren," ujar pria yang kini berusia 26 tahun itu.

Write Me A Love Song menjadi drama seri komedi romantis yang mengisahkan Valentino Kun (Bio Kun) seorang pemuda yang bercita-cita menjadi musisi dan berharap dikenal melalui karya -karyanya tentang cinta.

Namun, anehnya, Valentino Kun sebenarnya belum pernah merasakan jatuh cinta. Bersama dengan sahabatnya dan teman- temannya Valentino mencoba meraih harapan yang nampaknya sulit direalisasikan itu.

Drama itu tayang di platform Viu setiap Rabu dan Kamis. (Ant/OL-1)