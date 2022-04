Andrew Garfield Ingin Rehat Berakting

AKTOR Andrew Garfield mengatakan dirinya siap untuk rehat dari dunia akting. Hal itu dikatakannya kepada Variety, dikutip Kamis (28/4).

Aktor tersebut telah berjalan tanpa henti selama sekitar satu tahun terakhir dengan berbagai proyek seperti The Eyes of Tammy Faye dan Tick, Tick ... Boom!. Ia baru-baru ini terlibat dalam serial terbatas Under the Banner of Heaven.

Serial FX tersebut merupakan adaptasi dari buku berjudul sama karya Jon Krakauer keluaran 2003.

Garfield berperan sebagai detektif Mormon yang menyelidiki pembunuhan brutal seorang ibu (Daisy Edgar-Jones) dan bayi perempuannya oleh pengikut fundamentalis Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints).

"Saya akan beristirahat sebentar," kata Garfield, yang mendapatkan nominasi Oscar keduanya untuk Tick, Tick... Boom!.

"Saya perlu mengalibrasi ulang dan mempertimbangkan kembali apa yang ingin saya lakukan selanjutnya, siapa yang saya inginkan, dan hanya (berperan) menjadi sedikit orang untuk sementara waktu. Saya hanya perlu menjadi sedikit biasa untuk sementara waktu," imbuhnya.

Dengan campuran agama dan pembunuhan, Under the Banner of Heaven bukanlah materi yang ringan, menurut Garfield.

"Kami harus terus menjaga diri kami sendiri sehingga kami bisa menjaga ceritanya," kata dia.

Serial yang ditulis oleh pemenang Oscar Dustin Lance Black dan disutradarai oleh David Mackenzie itu, bukanlah penampilan pertama Garfield di televisi. Salah satu pekerjaan pertamanya adalah ketika dia berusia 21 tahun di sebuah acara di Inggris yang disebut Sugar Rush.

"Saya ingat mendapatkan peran di sebuah acara TV untuk pertama kalinya, dan mengetahui bahwa saya akan dibayar untuk berakting dan pendapatan itu saya buat untuk membayar sewa dan makan enak sesekali," kenangnya. (Ant/OL-1)