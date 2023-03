Andrew Garfield dan Florence Pugh akan Berduet di Film Romansa

Aktor dan aktris Hollywood Andrew Garfield dan Florence Pugh dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk berduet dalam film romansa berjudul We Live in Time yang rencananya mulai diproduksi pada akhir tahun ini.

Hingga kini, detail plot film itu masih dirahasiakan. Namun, disebutkan bahwa We Live in Time digambarkan sebagai kisah cinta yang lengkap dengan sentuhan lucu sekaligus juga mengharukan.

Skenario We Live in Time ditulis oleh Nick Payne dan akan diarahkan oleh sutradara John Crowley yang pernah menggarap film pemenang BAFTA, Brooklyn.

Proyek film romansa Florence Pugh dan Andrew Garfield itu oleh diproduksi StudioCanal bersama SunnyMarch.

Belum lama ini, Andrew Garfield dan Florence Pugh juga sempat tampil bersama di panggung Oscar pada Minggu (12/3) untuk membacakan nama pemenang penghargaan.

Garfield baru-baru ini mengulangi perannya sebagai Peter Parker di film Spider-Man: No Way Home (2021). Dia mendapatkan nominasi Oscar lewat Tick Tick Boom! (2021) serta nominasi Emmy dan SAG Award lewat Under the Banner of Heaven (2022).

Sementara itu, Pugh dikenal karena membintangi film Black Widow, The Wonder dan Don't Worry Darling.