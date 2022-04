Jimin BTS Pecahkan Rekor iTunes

LAGU kolaborasi antara Jimin dari grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) dan penyanyi idola Ha Sung-woon, With You, menduduki puncak tangga lagu teratas iTunes di 100 wilayah, hanya empat jam setelah lagu tersebut dirilis.

Laman The Korea Herald, seperti dikutip Kamis (28/4), mencatat hal itu menjadi rekor untuk artis solo K-pop dan soundtrack asli drama Korea, menurut produser Nyamnyam Entertainment.

Di Jepang, lagu tersebut menduduki tempat pertama dalam tempo 47 menit.

With You, digunakan sebagai lagu tema untuk drama Korea Our Blues, sekaligus karya pertama Jimin untuk soundtrack serial drama.

Lagu itu juga menempati peringkat lima di tangga lagu global Spotify dan mengumpulkan lebih dari 2,6 juta streaming di platform itu.

Sementara itu, BTS mencatatkan prestasi baru melalui video musik berjudul Boy With Luv (feat. Halsey), yang melampaui 1,5 miliar tampilan di YouTube minggu lalu.

Lagu Boy With Luv juga pernah menempati peringkat 8 Hot 100 Billboard dan bertahan selama delapan minggu berturut-turut. (Ant/OL-1)