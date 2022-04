Suga BTS Mengaku Sempat Gugup Kerja Bareng Psy

SUGA, rapper grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) mengungkapkan komentarnya tentang kolaborasi dengan penyanyi Psy untuk album terbaru pelantun Gangnam Style itu, yang berjudul Psy 9th.

Agensi Psy, P Nation, seperti dikutip dari The Korea Herald, Rabu (27/4), mengungkapkan Suga memproduseri lagu That That. Dia mengambil bagian dalam keseluruhan produksi mulai dari penulisan lirik hingga komposisi, dan aransemen.

Suga mengatakan, awalnya, merasa gugup harus berkolaborasi dengan sosok Psy yang dikenal sebagai penyanyi veteran. Namun, seiring berjalannya waktu, dia dan Psy menjadi sahabat.

"Rasanya seperti bekerja dengan teman masa kecil, membuat proses penulisan lagu jadi lebih menyenangkan," ungkap Suga.

Sementara itu, Psy mengaku biasanya berusaha agar artis yang lebih muda merasa nyaman berada di dekatnya. Tetapi dengan Suga, dia mengaku hampir tidak merasakan perbedaan usia.

"Dia bukan hanya juniorku dalam bisnis ini, tetapi saya merasa dia benar-benar temanku. Jika dia menganggapku sebagai sahabat, hal itu bagus untukku," tutur Psy.

That That, lagu terbaru Psy itu menjadi bagian dari album Psy 9th, yang terdiri dari 12 lagu dan semuanya diproduksi bekerja sama dengan beberapa musisi populer di kancah K-pop.

Di antara yang telah terungkap yakni, Celeb, yang menampilkan Bae Suzy, Happier menampilkan penyanyi R&B Crush, Now menampilkan Hwasa dari MAMAMOO, Sleepless menampilkan Heize, Forever menampilkan Tablo dari trio hip-hop Epik High, dan You Move Me menampilkan penyanyi balada Sung Si-kyung.

Psy 9th akan dirilis pada Jumat (29/4) pukul 18.00 waktu Korea Selatan atau 16.00 WIB.

Suga dikenal sebagai produser berpengalaman untuk musik grup dan karya solonya. Melalui nama alias Agust D, dia juga telah berkolaborasi dengan banyak artis, termasuk penyanyi-penulis lagu IU untuk single 2020-nya Eight, Halsey untuk Suga's Interlude, Sleepless Epik High dan single You untuk penyanyi Jepang sekaligus vokalis grup Sandaime J Soul Brothers, OMI atau Tosaka Hiroomi. (Ant/OL-1)