The Weeknd Ingin Ganti Nama

THE Weeknd mengungkapkan dirinya mungkin akan mengikuti jejak YE dan mengubah nama panggungnya jadi ABEL. Penyanyi dan penulis lagu asal Kanada itu memiliki nama asli Abel Tesfaye.

Dia mencicit pada 3 April, "Kalian lucu sekali. Saya merasa harus ganti nama panggung jadi ABEL saat ini lol."

Dalam cicitan selanjutnya, dikutip dari NME, Rabu (6/4), dia merujuk kepada keputusan Kanye West baru-baru ini untuk mengganti namanya menjadi Ye, juga menyebut pesohor lain yang nama panggungnya singkat.

"Mungkin saya akan mengikuti YE dan mengganti nama secara legal jadi ABEL," kata The Weeknd. "Tidak ada nama belakang. Seperti Madonna atau Cher atau Prince."

Dalam wawancara dengan GQ, musim panas tahun lalu, Tesfaye bicara tentang perbedaan antara Abel dan The Weeknd.

"Batas awalnya tidak jelas," jawab dia.

"Seiring berkembangnya karier, seiring bertumbuhnya saya sebagai laki-laki, jelas bahwa Abel adalah sosok yang saya bawa pulang ke rumah tiap malam. Dan The Weeknd adalah sosok saat saya bekerja," pungkasnya. (Ant/OL-1)