The Weeknd Hadirkan Bintang Squid Game di Video Musik Out of Time

MUSISI The Weeknd akan merilis video musik baru yang menampilkan bintang serial drama Korea Squid Game, Jung Ho Yeon.

Mengutip laporan dari Soompi, Selasa (5/4), The Weeknd diketahui berkolaborasi dengan aktris Jung Ho Yeon dalam video musik Out of Time.

Pada 1 April lalu, The Weeknd mengunggah adegan dari video musiknya yang menunjukkan dia dan Jung Ho Yeon berpegangan tangan saat dia tertawa cerah di lift.

Selain itu, The Weeknd juga mengabarkan, melalui Instagram story-nya, sekilas tentang video musik tersebut.

Tidak hanya sang musisi, Jung Ho Yeon juga diketahui membagikan unggahan The Weeknd itu di Instagram Story-nya.

Out of Time adalah lagu dari album studio kelimanya Dawn FM. Video musik dari lagu tersebut dijadwalkab akan dirilis pada 5 April. (Ant/OL-1)