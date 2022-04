Jung Ho-yeon akan Bintangi Film Hollywood 

AKTRIS Korea Selatan (Korsel) Jung Ho-yeon dikonfirmasi akan membintangi film Hollywood baru berjudul The Governesses, karya sutradara Joe Talbot.

Menurut keterangan Saram Entertainment, dikutip dari Yonhap, Senin (18/4), Jung akan beradu akting dengan Lily-Rose Depp dan Renate Reinsve, yang memenangi penghargaan aktris terbaik di Festival Film Cannes, tahun lalu, untuk film The Worst Person in the World (2021).

Film The Governesses diadaptasi dari novel Prancis berjudul sama karya Anne Serre. Ceritanya mengikuti tiga perempuan pengasuh yang mengacaukan suasana rumah tangga tempat mereka bekerja.

Menurut Variety, proses syuting proyek film terbaru itu akan berlangsung di Spanyol. The Governesses dikembangkan dengan dukungan dari BBC Film bersama dengan A24 yang akan menangani rilis global film tersebut.

The Governesses merupakan film panjang kedua sutradara Talbot. Sebelumnya, pada 2019, ia melakukan debut melalui film The Last Black Man in San Francisco, yang memenangkan penghargaan penyutradaraan terbaik di Festival Film Sundance.

Jung sendiri menjadi sorotan bintang internasional sejak perannya dalam serial Squid Game mencapai puncak popularitas pada tahun lalu, membawanya mendapatkan penghargaan aktris drama TV terbaik di Screen Actors Guild Awards tahun ini.

Selain film The Governesses, proyek Jung mendatang termasuk serial thriller Disclaimer karya sutradara Alfonso Cuaron, beradu akting dengan Cate Blanchett. (Ant/OL-1)