Pengisi Suara Mrs Potato Head di Toy Story Tutup Usia

ESTELLE Harris, pengisi suara karakter Mrs Potato Head di film animasi Toy Story, meninggal dunia.

Dikutip dari laporan Fox News, Senin (4/4), kabar Harris meninggal dunia di usia 93 tahun telah dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga.

"Dengan penuh duka dan kesedihan, saya mengumumkan bahwa Estelle Harris telah meninggal pada malam ini (3 April) pukul 18.25," ungkap putranya, Glen Harris.

Baca juga: Tom Parker The Wanted Tutup Usia karena Tumor Otak di Usia 33 Tahun

"Kebaikan, gairah, kepekaan, humor, empati, dan cintanya praktis tidak tertandingi, dan dia akan sangat dirindukan oleh semua orang yang mengenalnya," lanjut pernyataan itu.

Selain menjadi pengisi suara Mrs Potato Head, kesuksesan Harris dalam akting, film, dan bisnis komersial juga berlangsung selama beberapa dekade, termasuk dalam Futurama, The Loony Tunes Show, Curb Your Enthusiasm, The Suite Life of Zack & Cody, iCarly, ER, Kim Possible, The Proud Family, Sabrina the Teenage Witch, Godzilla: The Series, The Wild Thornberry, Hercules, The Mask, Star Trek: Voyager dan Married...with Children. (Ant/OL-1)