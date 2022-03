Tom Parker The Wanted Tutup Usia karena Tumor Otak di Usia 33 Tahun

TOM Parker, salah satu personel boy band Inggris-Irlandia The Wanted, tutup usia, Rabu (30/3) di usia 33 tahun, kurang dari dua tahun setelah mengungkapkan dirinya didiagnosa kanker otak.

Parker, Oktober 2020, mengumumkan diagnosa itu. Setelah menjlani serangkaian perawatan, dia bergabung dengan The Wanted dalam tur reuni pada Maret 2021.

Istri Paker, Kelsey Hardwick, lewat Instagram menulis, "Dengan berat hati, kami mengonfirmasi bahwa Tom meninggal dunia dalam damai dengan didampingi keluarganya."

Baca juga: Never Let Me Go, Album Baru Placebo

Adapun The Wanted mengatakan, "Dia adalah saudara kami. Kata-kata tidak bisa menggambarkan duka dan kesedihan kami. Dia akan selalu dan selamanya ada dalam hati kami"

Parker dan Hardwick memiliki dua anak, termasuk satu yang lahir setelah Parker didiagnosa.

Dibentuk pada 2009, The Wanted membukukan lagu di puncak tangga lagu Inggris yaitu All Time Low dan Glad You Came. (AFP/OL-1)