Jadi Aktris, Hyeyeon Ganti Nama Panggung

MANTAN personel grup idola K-Pop Gugudan, Hyeyeon, resmi bergabung dengan agensi Beyond J dan siap melakukan promosi sebagai seorang aktris dengan nama panggung baru, Jo Aram.

"Jo Aram penuh dengan energi yang cerah dan menyenangkan yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia memiliki potensi yang tidak terbatas sebagai seorang aktris, dan kami menantikan kegiatannya di masa depan," kata Beyond J, dikutip dari Soompi, Kamis (10/3).

"Sebagai aktris, Jo Aram mencoba mengambil lompatan dan memulai karier aktingnya dengan sungguh-sungguh. Kami berencana agar dia dapat mengejar beragam aktivitas melalui berbagai platform dan proyek," lanjut agensi itu.

Sementara itu, Hyeyeon mengungkapkan kesiapannya untuk menyapa para penggemarnya sebagai aktris melalui proyek yang akan dia kerjakan di masa depan.

"Saya sangat senang dan bersemangat untuk memulai awal baru sebagai seorang aktris. Saat saya memulai dengan pola pikir baru, saya akan menjadi aktris yang baik yang rajin belajar, bekerja keras, dan bertindak dengan tulus," katanya.

Hyeyeon debut pertama kali bersama grup K-Pop Gugudan pada 2016 dan keluar dari grup itu pada 2018.

Adapun Beyond J merupakan perusahaan yang dikenal banyak memproduksi drama, termasuk The Ghost Detective, The Secret Life of Mu Secretary, dan Nevertheless.

Perusahaan juga memproduksi drama tvN yang akan datang berjudul The Killer's Shopping List. (Ant/OL-1)