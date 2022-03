Hyunsik BTOB Positif Covid-19

HYUNSIK dari grup K-pop BTOB telah dinyatakan positif covid-19 sebagaimana diumumkan agensi tempatnya bernaung, Cube Entertainment, dikutip Soompi, Rabu (9/3).

"Pada 7 Maret, Im Hyunsik awalnya melakukan tes dengan alat tes mandiri sebelum kegiatan yang dijadwalkan sebagai tindakan pencegahan dan mengonfirmasi bahwa ia dinyatakan positif," tambahnya.

Lebih lanjut agensi tersebut juga mengabarkan bahwa setelah mendapat hasil positif, Hyunsik pun mengunjungi rumah sakit dan menjalani tes PCR. Idol itu menerima hasil tes positif pada 8 Maret.

Saat ini, Hyunsik pun telah menghentikan semua kegiatan yang telah dijadwalkan.

"Sebelumnya, Im Hyunsik menerima suntikan booster vaksin covid-19. Dia saat ini telah menangguhkan semua kegiatan yang dijadwalkan dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan pemerintah," jelas agensi itu.

"Agensi akan terus mematuhi pedoman pencegahan otoritas kesehatan pemerintah dan kami akan melakukan yang terbaik untuk kesehatan dan keselamatan artis. Terima kasih," tutupnya.

Selain Hyunsik, bulan lalu, anggota BTOB lainnya, Seo Eunkwang, juga dikabarkan positif covid-19.

Baru-baru ini, BTOB melakukan comeback dengan album studio ketiga mereka Be Together bersama dengan judul lagu The Song. (Ant/OL-1)