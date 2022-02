Sutradara Oldboy Rilis Film Pendek yang Direkam Menggunakan iPhone

SUTRADARA Park Chan-wook, yang dikenal melalui film Oldboy (2003), Jumat (18/2), merilis film pendek yang seluruhnya direkam menggunakan iPhone 13 Pro di kanal YouTube resmi Apple.

Film pendek berjudul Life is But a Dream itu menjadi bagian dari kampanye pemasaran Shot on iPhone oleh Apple.

Film itu menjadi film iPhone-shot kedua Park sejak Night Fishing (2011), yang memenangkan Golden Bear sebagai film pendek terbaik di Festival Film Internasional Berlin ke-61.

Baca juga: Poster Pengabdi Setan 2 Beri Petunjuk Soal Plot

Pembuat film kenamaan, seperti Michel Gondry, Damien Chazelle, Peter Chan, dan Jia Zhangke, juga turut serta dalam kampanye iPhone tersebut.

"Pada 2011, saya membuat Night Fishing menggunakan iPhone 4. Saya sangat menyukainya dan telah membuat beberapa film pendek sejak saat itu. Kali ini, saya diberi kesempatan untuk membuat syuting film baru di perangkat dengan teknologi canggih," kata Park, dikutip dari Yonhap, Jumat (18/2).

Film pendek berdurasi 21 menit ini dibintangi aktor Yoo Hai-jin, Kim Ok-vin, dan Park Jeong-min.

Film itu menandai pertama kalinya kerja sama antara sutradara Yoo dan Park Jeong-min serta kedua kalinya dengan Kim setelah di Thirst (2009), yang memenangkan penghargaan di Cannes.

Life is But a Dream bercerita mengenai seorang pengurus makam, yang menggali kuburan untuk mencuri peti mati yang akan ia gunakan dalam pemakaman seorang pejuang dari desanya. Namun, ia secara tidak sengaja membangunkan hantu pendekar pedang kuno.

Park mengaku pikirannya merasa bebas saat membuat film dengan menggunakan smartphone kecil.

Menurutnya, Life is But a Dream seperti pesta sebab memadukan banyak genre seperti horor, seni bela diri, fantasi, komedi romantis, dengan musik tradisional Korea pansori.

"Sulit untuk mencoba eksperimen seperti itu dalam proyek film layar lebar. Tapi ketika membuat film pendek, kita bisa mencoba apa saja yang tidak bisa dilakukan dalam film panjang," ujarnya.

Naskah film pendek ini ditulis saudaranya Chan-kyong, yang pernah ikut menulis film pendek Park pada 2011.

Sutradara juga bekerja sama dengan anggota kru lamanya, termasuk desainer produksi Ryu Seong-hee yang sudah banyak terlibat dalam proyek Park, seperti Oldboy (2003) dan The Handmaiden (2016). (Ant/OL-1)