John Cena Bintangi Film Looney Tunes, Coyote vs Acme

JOHN Cena akan bermain dalam film live action atau animasi hibrida Looney Tunes Coyote vs Acme dari Warner Bros.

Dilansir Deadline, Dave Green akan bertindak sebagai sutradara dari skenario yang ditulis Samy Burch berdasarkan karakter Looney Tunes dan artikel New Yorker Coyote vs Acme oleh Ian Frazier.

Film ini akan mengikuti kisah Wile E Coyote, yang menggunakan produk ACME untuk menangkap Roadrunner namun mengalami kegagalan berkali-kali. Dia pun memutuskan menyewa pengacara untuk menuntut ACME Corporation.

Kasus itu kemudian membawa Wile E dan pengacaranya melawan mantan bos yang mengintimidasi (John Cena). Namun persahabatan yang berkembang antara manusia dan kartun memicu tekad mereka untuk menang.

Chris DeFaria dan James Gunn akan menjadi produser untuk film ini. Coyote vs. ACME dijadwalkan tayang di bioskop pada 21 Juli 2023.

Cena baru-baru ini muncul dalam serial Peacemaker, di mana dia mengulangi karakternya dalam film The Suicide Squad pada

tahun lalu.

Serial yang dibuat oleh James Gunn itu terdiri dari delapan episode untuk musim pertamanya, di mana dia menjadi sutradara untuk lima episode. Peacemaker sendiri akan hadir untuk musim kedua.

Sementara itu, untuk film, Cena juga muncul dalam keluaran terbaru The Fast and the Furious bersama Vin Diesel. (Ant/OL-1)