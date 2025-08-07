John Cena: Dari Ring Gulat hingga Layar Kaca, Tetap Jadi Pahlawan

John Cena sukses bertransformasi dari ikon WWE menjadi bintang superhero lewat peran Peacemaker di HBO Max. (IMDB)

John Cena bukan hanya pahlawan di dalam ring gulat WWE, tapi juga di dunia nyata. Selama 22 tahun berkarier sebagai pegulat, ia dikenal sebagai sosok “Superman” berkat citra kuat, heroik, dan kebaikan hatinya, terbukti dengan rekor 650 permintaan anak-anak yang ia wujudkan bersama Make-A-Wish Foundation.

Namun, sejak 2021, Cena mengenakan kostum superhero dalam arti yang lebih harfiah saat ia memerankan Peacemaker. Peacemaker ialah seorang vigilante egois, namun bermisi mulia dalam film The Suicide Squad. Perannya begitu mencuri perhatian hingga karakter ini mendapat serial spin-off di HBO Max setahun kemudian.

“Peran ini mengubah hidup saya,” ujar Cena. “Peacemaker bukan sekadar aksi. Ini juga kisah cinta, komedi tempat kerja, dan tentang orang-orang yang tak diunggulkan.”

Dalam serial tersebut, Cena beradu akting dengan Danielle Brooks dan Jennifer Holland. Mereka, kata Cena, membentuk chemistry yang erat. “Kami saling mendukung dan memberi ruang untuk tampil total. Seru banget.”

Cena juga mengenang momen favoritnya di akhir musim pertama, saat tim Peacemaker harus berjalan melewati para pahlawan "sesungguhnya" yang datang terlambat. “Itu kami banget. Kami ini 11th Street Kids, para underdog yang dicintai,” katanya, merujuk ke nama grup obrolan pribadi mereka.

Jennifer Holland, pemeran agen Emilia Harcourt, menyebut Cena sebagai pemimpin yang luar biasa di lokasi syuting. “Dia datang paling awal, pulang paling akhir, dan selalu memberi 100 persen. Dia benar-benar tak kenal setengah-setengah,” ungkapnya. Bahkan, ia sering datang dengan hafalan sempurna dan ide improvisasi di luar naskah.

Kebersamaan mereka makin terasa saat hadir di San Diego Comic-Con 26 Juli lalu. “Saya bilang ke grup 11th Street Kids, saya belum pernah sesenang ini dalam sesi promosi mana pun,” ujar Cena. “Kami punya grup yang solid. Itu semua berkat James Gunn.”

James Gunn, pencipta serial ini, menurut Cena adalah kunci dari semua keseruan itu. “Dia luar biasa. Saya sayang banget sama dia. Dia tahu saya lebih dari sekadar meme ‘You Can’t See Me’,” katanya, sambil tertawa soal lelucon yang sering ditujukan padanya.

Soal kostum ketat ala superhero? Cena justru menikmatinya. “Saya nggak masalah dikenal karena seragam itu. Tugas saya menghibur orang. Kalau saya bisa pakai kostum, berperan, menghibur, lalu lanjut ke kostum berikutnya, saya bahagia.”

Dengan karier gulat yang akan resmi berakhir pada 2025, Cena berharap bisa terus memakai kostum Peacemaker lebih lama. “Kalau kamu belum tahu soal Peacemaker, tontonlah. Biar saya bisa reuni lagi sama teman-teman saya.” (People/Z-2)