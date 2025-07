Legenda Gulat Hulk Hogan Meninggal di Usia 71 Tahun

Pegulat Hulk Gogan(Akun x @HulkHogan)

PEGULAT profesional Terry Bollea, yang lebih dikenal dengan nama panggung Hulk Hogan, meninggal dunia pada Kamis (24/7) di usia 71 tahun.

Hogan merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah gulat profesional. Lewat kepribadiannya yang karismatik di dalam dan luar ring, ia menjadi wajah dari World Wrestling Entertainment (WWE) dan turut mengangkat pamor olahraga hiburan itu ke level internasional, terutama pada era 1980-an hingga 1990-an.

“WWE berduka atas kepergian anggota Hall of Fame kami, Hulk Hogan,” tulis WWE dalam pernyataan di akun X.

Baca juga : John Cena Ucapkan Terima Kasih dan Tidak Akan Kembali ke WWE

“Sebagai salah satu sosok paling ikonis dalam budaya pop, Hogan membantu WWE meraih pengakuan global di era 1980-an. WWE menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, sahabat, dan seluruh penggemar Hogan.”

Profil Hulk Hogan

Lahir pada 1953, Hulk Hogan mengawali kiprahnya di World Wrestling Federation (WWF), sebelum berubah nama menjadi WWE, pada 1979. Setelah sempat keluar, ia kembali dan menjadi bintang utama dalam WrestleMania perdana tahun 1985, berduet dengan Mr. T melawan Paul Orndorff dan Roddy Piper. Momen itu menjadi titik balik yang melambungkan namanya ke puncak.

Tak hanya berjaya di ring, Hogan juga aktif di dunia hiburan. Ia membintangi sejumlah film, seperti Mr. Nanny dan Suburban Commando, yang menambah popularitasnya di kalangan penonton lintas usia.

Baca juga : John Cena Umumkan akan Pensiun dari WWE Selepas Wrestlemania 2025

Penghargaan tertinggi pun datang di tahun 2005, saat ia resmi dilantik ke dalam WWE Hall of Fame. Pada 2020, ia kembali masuk Hall of Fame sebagai bagian dari grup legendaris NWO (New World Order).

Namun, kariernya sempat ternoda. Pada 2015, WWE memutus kontrak dengan Hogan usai muncul rekaman yang menampilkan ujaran rasis dari dirinya. Namanya bahkan sempat dicabut dari Hall of Fame. Tiga tahun berselang, WWE memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua dan mengembalikan status kehormatannya, meski sejumlah pegulat, seperti Titus O’Neil dan The New Day, menyatakan kekecewaan mereka secara terbuka.

Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Hogan masih terlihat aktif di sejumlah acara politik, termasuk yang mendukung Donald Trump. Ia juga sempat muncul kembali di WWE, meskipun kehadirannya, salah satunya untuk mempromosikan merek bir miliknya di acara Monday Night Raw, tak selalu disambut hangat oleh penonton.

Hulk Hogan akan selalu dikenang sebagai ikon gulat profesional yang meninggalkan jejak besar dalam industri hiburan. Warisan dan pengaruhnya tetap hidup dalam ingatan jutaan penggemar di seluruh dunia. (CNN/BBC/P-4)