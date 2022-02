Dibintangi Gal Gadot, Death on the Nile Dilarang Tayang di Libanon dan Kuwait

LIBANON dan Kuwait tidak akan memutar film terbaru Gal Gadot, Death on the Nile, sebagai bentuk protes kedua negara atas keterlibatan aktris Israel tersebut.

Gadot bertugas di militer Israel selama dua tahun sebelum menjadi model dan aktris, seperti yang diamanatkan oleh negara asalnya.

Mengingat hubungannya dengan Israel Defense Forces (IDF), Libanon sebelumnya memblokir film Wonder Woman, yang dirilis pada Mei 2017.

Baca juga: Death on the Nile Puncaki Box Office

Saat itu, Libanon dilaporkan diminta melakukannya oleh kelompok kampanye untuk Memboikot Pendukung Israel-Libanon.

Wonder Woman juga dilarang di Qatar. Wonder Woman 1984 juga dilarang di Libanon, namun, pada saat itu, bioskop di Kuwait ditutup selama pandemi.

Death of the Nile akan dirilis di seluruh Timur Tengah pada akhir pekan ini. Tidak ada permintaan yang dibuat oleh Libanon atau Kuwait untuk pengeditan apa pun.

The Daily Mail, yang pertama kali memiliki berita tentang larangan Death of the Nile di Kuwait, mengutip surat kabar lokal Al-Qabas, yang mengatakan negara itu memutuskan melarang pemutaran film adaptasi daei Agatha Christie yang disutradarai Kenneth Branagh, karena protes di media sosial.

Surat kabar itu juga mengutip sumber resmi negara yang mengatakan mereka tidak akan memesan film yang dibintangi seorang mantan prajurit Zionis.

Pada Mei 2021, Gadot menonaktifkan komentar Twitter atas unggahan tentang konflik serangan roket Israel dan Hamas. Gadot dianggap telah menjalankan propaganda.

Sementara itu, Death on the Nile adalah salah satu dari sedikit film AS yang dirilis di Tiongkok (19 Februari) setelah beberapa film Hollywood terkenal tidak mendapat tanggal rilis pada tahun lalu.

Film ini juga akan diputar di seluruh dunia pada akhir pekan ini kecuali Spanyol pada 18 Februari serta Jepang, Hong Kong, Kroasia dan Hongaria pada 25 Februari. (Ant/OL-1)