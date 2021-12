Film Death on the Nile akan Tayang di Bioskop pada 11 Februari 2022

FILM yang diangkat dari novel karya Agatha Christie, Death on the Nile, akan tayang di bioskop pada 11 Februari 2022.

Kisah tentang kecemburuan penuh emosi itu disutradarai dan dibintangi peraih lima nominasi Academy Award Kenneth Branagh dan sederet pemain papan atas.

Film itu merupakan cerita misteri tentang konflik emosional dan konsekuensi mematikan yang dipicu oleh cinta yang obsesif.

Baca juga: Garin Berbagi Sepenggal Kisah Film Sepeda Presiden

Branagh, kembali hadir sebagai detektif ikonik Hercule Poirot, bergabung dengan Tom Bateman, peraih empat kali nominasi Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, dan Letitia Wright.

Bercerita tentang detektif Belgia, Hercule Poirot, yang melakukan perjalanan ke Mesir dengan kapal yang glamor, berubah menjadi pencarian yang menakutkan ketika pasangan yang terlihat sempurna sedang bulan madu dibunuh secara tragis oleh seseorang misterius.

Berlatar di pemandangan indah dari gurun yang luas dan megahnya piramida Giza, kisah dramatis tentang cinta yang berakhir nahas ini menampilkan sekelompok turis kosmopolitan yang elegan dan dipenuhi misteri yang akan membuat penonton penasaran dan disuguhkan oleh cerita yang mengejutkan.

Death on the Nile yang menyatukan kembali tim pembuat film di balik film ternama pada tahun 2017, Murder on the Orient Express, ditulis oleh Michael Green, diadaptasi dari novel Christie, dan diproduksi oleh Ridley Scott, Kenneth Branagh, Judy Hofflund, dan Kevin J Walsh.

Direkam dengan kamera Panavision 65mm pada akhir 2019, Death on the Nile membawa penonton ke tahun 1930-an, menciptakan kembali banyak lokasi yang menjadi inspirasi bagi Christie dalam menciptakan cerita misteri tentang masyarakat kelas atas yang glamor.

Dengan kembalinya penonton ke bioskop, Disney telah berkomitmen merilis Death on the Nile secara eksklusif di bioskop.

"Visi Ken yang luas dan elegan untuk cerita klasik ini layak untuk dilihat di layar sebesar mungkin. Kami sangat bangga dengan film ini, dengan para pemeran brilian kami, dan karya luar biasa yang membawa Death on the Nile ke layar lebar," ujar Presiden Produksi 20th Century Studios, Steve Asbell, dalam siaran resmi, dikutip Kamis (23/12).

"Kami tahu bahwa penonton tidak sabar mengikuti petualangan Hercule Poirot berikutnya dan kami senang untuk terus bekerja dengan Ken saat ia menunjukkan visinya yang luar biasa untuk film terbaru dari franchise yang terkenal ini," lanjutnya.

ketua dan CEO dari Agatha Christie Ltd James Prichard mengatakan lebih dari 100 tahun setelah penerbitan novel pertama Agatha Christie, karya fiksi kriminalnya tetap sangat populer dan terus digemari lagi oleh orang-orang di seluruh dunia.

"Saya senang Disney dan mitra kami percaya pada franchise ini, yang telah membantu memperkenalkan jutaan penggemar baru pada karya klasik Christie," kata Prichard. (Ant/OL-1)