All of Us Are Dead Puncaki 10 Besar Harian Netflix AS

EMPAT bulan lalu, Squid Game naik ke posisi teratas di daftar Top 10 harian Netflix Amerika Serikat (AS) dan menjadi serial orisinal yang paling banyak ditonton. Kini, giliran All of Us Are Dead, yang mencapai prestasi tersebut, dilansir Deadline.

Hal itu menjadikan Korea Selatan (Korsel) sebagai negara pertama yang menempatkan beberapa serial nonbahasa Inggris di peringkat teratas Top 10 harian Netflix di AS, memperkuat status mereka sebagai pemasok konten lokal terpanas.

All of Us Are Dead naik ke peringkat pertama di hari ketujuh sejak dirilis, sedangkan Squid Game membutuhkan waktu hanya empat hari.

Kepopuleran Squid Game tersebut tentu menguntungkan serial Korsel lainnya.

Akan tetapi, kesuksesan serial Korsel tidak datang secara tiba-tiba. Menurut Netflix, ada peningkatan minat yang cepat dari penonton AS terhadap K-drama yakni sebesar 200% antara 2019 dan 2021.

All of Us Are Dead terdiri dari 12 episode yang tayang perdana pada 28 Januari. Serial ini bercerita tentang sekelompok siswa yang terjebak di sekolah menengah karena invansi zombie, mereka berjuang bersama untuk menyelamatkan diri.

Lee JQ dan Kim Nam-su adalah pencipta dan sutradara dari serial tersebut. Lee JQ juga bertindak sebagai showrunner, dan Chun Sung-il adalah penulisnya.

Pemerannya termasuk Park Ji-hu (Nam On-jo), Yoon Chan-young, (Lee Cheong-san), Cho Yi-hyun (Choi Nam-ra), Lomon (Lee Su-hyeok), Yoo In-soo (Yoon Gwi-nam), Lim Jae-hyeok (Yang Dae-su), and Lee You-mi (Lee Na-yeon). (Ant/OL-1)