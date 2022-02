Baru Rilis, Drama Korea All of Us Are Dead Langsung Tembus Top 10

Serial Korea terbaru Netflix, All of Us Are Dead, sukses mencuri perhatian dunia berkat kisah zombie-nya yang tidak biasa. Tayang perdana pada 28 Januari, serial ini langsung menduduki peringkat atas dalam daftar Netflix Top 10 TV (Non-English) di 91 negara.

Berdasar data yang dilaporkan Netflix per Rabu (2/2), melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, All of Us Are Dead telah ditonton sebanyak 124,79 juta jam yang menempatkannya di posisi nomor satu dalam daftar ToP 10 Netflix di 29 negara, termasuk Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Prancis, dan Jerman. Selain itu, serial ini juga menembus Top 10 di Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Spanyol, dan Brasil.

All of Us Are Dead menceritakan tentang sekelompok siswa SMA yang terperangkap di sekolah yang menjadi tempat penyebaran wabah zombie. Mereka pun harus bersatu dan berjuang untuk bertahan hidup hingga bala bantuan tiba.

Serial ini membawa keunikan tersendiri dengan menampilkan jenis infeksi yang berbeda-beda, termasuk ‘golongan yang tidak bisa mati’ - mereka yang telah digigit zombie, namun masih bisa berpikir dan menyerang - dan ‘golongan imun’ - mereka yang tidak berubah menjadi zombie, tapi masih di bawah pengaruh virus. Serial ini disutradarai Lee JQ dan penulis Chun Sung-il. (RO/M-2)