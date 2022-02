Mingi ATEEZ Bertemu MAX, Pertanda akan Kolaborasi?

GRUP idola ATEEZ tengah berada di Amerika Serikat (AS) untuk tur global mereka bertajuk THE FELLOWSHIP: BEGGINING OF THE END.

Rupanya ada hal menarik yang terjadi di belakang panggung karena musisi asal 'Negeri Paman Sam' yaitu MAX bertemu dengan salah satu anggota ATEEZ, yaitu Mingi. Keduanya bertemu setelah MAX menyaksikan konser ATEEZ di Los Angeles.

Mingi sempat mengunggah kebersamaan singkat dan momen pertemuan bersama MAX dengan tulisan "Terima kasih Max." di akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Virginia to Vegas Buka 2022 dengan EP Baru

Tidak lama berselang, keesokan harinya, MAX juga mengunggah foto yang sama di akun Twitter pribadinya seperti dikutip dari Soompi, Senin (7/2).

Menyusul unggahan foto bersama Mingi, MAX membuat para penggemarnya terkejut dan senang karena mencuit persiapan membuat album baru.

"Tengah dalam mode album dan menulis untuk musisi lain, aku merindukan kalian semua," kata MAX.

Cuitan yang berselang tidak lama itu pun rupanya dinanti-nanti sebagai momen kolaborasi MAX dengan Mingi dari ATEEZ.

Tidak sedikit penggemar yang mengharapkan keduanya untuk berkolaborasi menghasilkan karya baru.

Meski belum ada kepastian, nampaknya keduanya memiliki hubungan yang menarik mengingat Mingi pernah menyebut nama MAX sebagai salah satu musisi asal AS yang ingin diajaknya untuk berkolaborasi.

MAX pun nampaknya menantikan hal tersebut dan mengunggah respon Mingi di Instagram Stories-nya dan mengatakan, "THANKS FOR THE LOVE MINGI OF [ATEEZ]."

MAX merupakan musisi asal AS yang telah berkolaborasi dengan banyak musisi lainnya termasuk SUGA BTS dalam lagu Blueberry Eyes. (Ant/OL-1)