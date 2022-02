Virginia to Vegas Buka 2022 dengan EP Baru

TAHUN 2022 dimulai musisi Toronto, Virginia To Vegas, dengan merilis EP 3 lagu terbarunya yang penuh dengan nuansa pop-synth ala dekade 80-an berjudul It’s A Little Complicated, but I’m Okay, EP yang cocok untuk siapa pun yang sedang berada dalam hubungan yang tidak jelas atau baru saja keluar dari sebuah hubungan.

Dirilis setelah single Amnesia, yang mendapatkan sambutan hangat, EP terbaru musisi bernama asli Derek Baker tersebut dapat didengarkan di berbagai layanan streaming musik digital.

“Lewat musikku, aku mencoba menulis lagu-lagu yang rasanya seperti mereka adalah lagu soundtrack dari film si pendengar,” ujar Baker. “Semua orang mempunyai kehidupan uniknya masing-masing namun dengan pengalaman-pengalaman yang hampir sama. Tujuanku adalah menulis musik yang semua pendengarnya dapat merasa terhubung dan merasakan sesuatu.”

Ditulis oleh Baker, Geof Warburton (Shawn Mendes), dan Mike Wise (Ellie Goulding, Britney Spears, Backstreet Boys), EP berisikan 3 lagu tersebut menjadi rilisan Baker pertama tahun ini.

Lagu-lagu di EP terbarunya dibuat secara jarak jauh dan menggunakan sejumlah ide yang Baker kembangkan di rumahnya dan di berbagai kamar hotel selama bertahun-tahun.

Ia kemudian mengumpulkan semua idenya dan membagikannya dengan sejumlah teman dan kolaborator-kolaborator barunya.

“Ada sejumlah penulis baru yang bekerja sama denganku di EP ini lewat voice notes,” ujar Baker. “Haley Joelle salah satunya, yang sedang naik daun saat ini, aku rasa ia adalah seorang seniman muda yang sangat bertalenta, dan kami menulis lagu kami (Outerspace) hanya dalam 5 menit.”

“Pengaruh musik ala Nashville datang dari Seth Ennis, seorang musisi country yang hebat [yang berkolaborasi dengan Baker di No Excuses dan ia adalah salah satu penulis lagu untuk salah satu band favoritku saat ini, The Band Camino,” lanjutnya.

Setelah kesuksesan besarnya selama 2020 — Virginia To Vegas menjadi musisi Kanada nomor 2 yang musiknya paling sering diputar di radio Kanada (di bawah The Weeknd), merilis dua EP dan disertifikasi 4 kali platinum — Baker telah menorehkan berbagai prestasi sepanjang 2021 dengan lebih dari 451 juta stream dari seluruh dunia termasuk di Asia di mana Indonesia beserta Singapura, Taiwan, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Hong Kong masuk ke daftar Top 15 negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya.

Single Baker sebelumnya, Amnesia diputar di 12 stasiun radio di Asia Tenggara termasuk Kiss 92 FM (Singapore), 96.8 Elfara FM, Phoenix Radio Bali, dan sebagainya.

Seorang musisi independen dengan arah yang jelas secara musikalitas, visual, dan emosi, Baker telah berbagi panggung dengan Post Malone, Ed Sheeran, Maroon 5, Fifth Harmony, dan sebagainya.

Tetap jujur pada dirinya sendiri, Baker terus diakui untuk kerja kerasnya, mendapatkan pujian dari musisi-musisi ternama seperti Taylor Swift dan Julia Michaels. (RO/OL-1)