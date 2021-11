Dipha Barus Gandeng Afgan dan Esther untuk Single Keep It Hush

PRODUSER dan pencipta lagu Dipha Barus akan merilis lagu terbaru berjudul Keep It Hush, hari ini, Jumat (26/11), dengan menggandeng penyanyi solo Afgan dan Esther Geraldine.

Keep It Hush merupakan respons terhadap kecenderungan orang untuk berbagi hal-hal yang tidak perlu melalui media sosial dan justru menjadi bumerang untuk diri sendiri.

"Di masa sekarang, bagi gue, kita harus menggunakan media sosial itu beneran digunakan untuk kepentingan yang baik. Terserah menurut kalian kepentingan yang baik itu apa, tapi bagi gue, yang ada sekarang itu kita diperalat sama media sosial. Kita sharing terlalu banyak story," kata Dipha saat konferensi pers virtual, Rabu (24/11).

Baca juga: Ini Kata Mr Jarwo Soal Rama dan Shinta, Single Kedua dari Anti Rebahan

Bersama tim penulisnya, Dipha melakukan studi tentang oversharing di media sosial. Menurutnya, ada nilai yang salah karena kebanyakan orang menganggap komentar di media sosial sebagai situasi hidup dan mati, bahkan memberi validasi atas suatu karya atau kehidupan dirinya sendiri.

"Inti lirik ini tentang bagaimana tidak semua hal perlu diketahui orang lain. Enggak semuanya harus dibagi, dan enggak semuanya harus dikomentari," tuturnya.

Lagu Keep It Hush telah melalui proses yang panjang dan unik menuju perilisan. Dipha mengatakan lagu Keep It Hush pada awalnya merupakan kolaborasi antara dirinya dan Stephanie Poetri, yang dikerjakan di sebuah studio di Los Angeles, Amerika Serikat.

Akibat pandemi, Keep It Hush tidak kunjung dapat diselesaikan. Dipha memutuskan untuk menyimpan demo lagu tersebut hingga akhirnya mengubah bentuk lagu tersebut serta menggaet Afgan dan Esther.

"Gue pertama kali dengar musik demonya saja sudah suka. Ini Dipha bangetlah pokoknya, very tropical, kayak rasanya gue langsung ingin ke Bali, ke pantai. Dengar vibe musiknya saja sudah ngasih energi. It feels good, tapi pas lo dengar liriknya ternyata punya pesan dalam. Gue suka dengan kombinasi di lagu ini," papar Afgan.

Senada dengan Afgan, Esther juga setuju bahwa atmosfer lagu Keep It Hush sangat identik dengan karakteristik dalam karya-karya Dipha Barus.

"Pesan di belakang lagu sebenarnya dalam banget. Lagu ini bicara tentang suatu permasalahan yang serius, tapi lagunya sendiri dibawakan dengan ringan, gampang didengar, gampang bikin joget. It's very like Kak Dipha, sih," ujarnya.

Selain Afgan dan Esther, Dipha juga melibatkan nama-nama seperti Stephanie Poetry, Monica Karina, Matter Mos, dan Kamga dalam proses penulisan lagu.

Lagu Keep It Hush dapat dinikmati melalui sejumlah kanal musik digital pada 26 November, sementara musik videonya direncanakan akan dilepas sekitar awal Desember. (Ant/OL-1)