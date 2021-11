Rayakan 20 Tahun Film Harry Potter, Para Pemeran Kembali ke Hogwarts

DANIEL Radcliffe, Rupert Grint, dan Emma Watson bersama pembuat film Chris Columbus dan sejumlah pemeran dari delapan film-film Harry Potter kembali ke Hogwarts untuk pertama kalinya dalam rangka merayakan 20 tahun film pertama dari rangkaian film Harry Potter, Harry Potter and the Sorcerer's Stone, yang tayang tepat 20 tahun yang lalu.

Tayangan kilas balik spesial Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts akan menceritakan keseruan kisah di balik pembuatan film lewat wawancara mendalam dan perbicangan dengan para pemeran, mengundang para penggemar dalam petualangan pribadi menakjubkan untuk pertama kali melalui salah satu film franchise paling disukai sepanjang masa.

Tayangan ini bisaAnda tonton untuk pertama kali pada Tahun Baru, 1 Januari 2022, di HBO GO.

Para alumni yang akan hadir dalam perayaan tidak terlupakan ini, antara lain Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, dan Ian Hart.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts akan memberi penghargaan pada keajaiban di balik pembuatan film ini dan kepada keluarga yang diciptakan di Warner Bros. Studios London dua dekade yang lalu. Juga merayakan kejayaan tak tertandingi dari franchise film Harry Potter dan dampak yang luar biasa terhadap perasaan, pikiran dan imajinasi keluarga dan penggemar di seluruh dunia.

"Ini merupakan petualangan luar biasa sejak kehadiran film Harry Potter and the Sorcerer's Stone, dan menyaksikan bagaimana film tersebut berevolusi menjadi dunia yang saling terhubung dengan luar biasa, merupakan keajaiban," kata Tom Ascheim, Presiden Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics.

"Tayangan kilas balik ini merupakan sebuah penghargaan bagi semua orang yang hidupnya terkait dengan fenomena budaya ini – mulai dari para pemeran dan kru berbakat yang telah mencurahkan segenap jiwa raganya untuk film-film yang luar biasa ini bagi para penggemarnya yang tetap menghidupkan Wizarding World 20 tahun kemudian," lanjutnya.

"Ada keajaiban sihir ketika bersama para pemeran yang luar biasa ini, dengan kembalinya mereka ke tempat asal setting Hogwarts, dimana mereka memulainya 20 tahun lalu. Kegembiraan sangat terasa karena akan membawa para penggemar mereka dalam petualangan sangar spesial dan personal, melalui pembuatan film yang luar biasa ini," ucap Eksekutif Produser Casey Patterson.

Para penggemar dapat mengawali perayaan Wizarding World dan bersiap menonton tayangan kilas balik ini melalui konten hub perayaan 20 tahun di WizardingWorld.com.

Untuk informasi lebih lengkap tentang Wizarding World, tonton streaming acara kompetisi Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, yang terdiri dari empat episode di HBO GO, mulai Senin (29/11) mendatang.

Kompetisi dengan sistem eliminasi yang dipandu oleh Helen Mirren, akan menampilkan sejumlah fans bersaing untuk membawa pulang piala Tournament of Houses dan akan menghadirkan bintang tamu ajaib sekaligus pemeran dalam film Harry Potter seperti Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson dan Luke Youngblood, juga penggemar berat seperti Pete Davidson dan Jay Leno.

Tonton streaming juga kedelapan film Harry Potter di HBO GO. Empat film pertama Harry Potter dari kedelapan rangkaian filmnya akan tayang di Cartoon Network pada Sabtu pukul 19.00 WIB pada November dan Desember. Empat film selanjutnya akan tayang perdana di Cartoon Network, awal 2022. (RO/OL-1)