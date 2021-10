Chris Hemsworth Mengaku Sempat Khawatir Thor akan Didepak dari MCU

PEMERAN superhero Thor, Chris Hemsworth, mengungkapkan dia sempat berpikir ketidakhadiran dewa petir itu di film Captain America: Civil War berarti dia telah didepak dari dari Marvel Cinematic Universe (MCU).

Di film Civil War, Avengers dipaksa memihak antara Captain America (Chris Evans) dan Iron Man (Robert Downey Jr), tetapi Thor tidak termasuk dalam film dan tidak pernah harus memilih.

Dalam sebuah buku baru berjudul The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, Hemsworth berkata, "Saya ingat berada di tur pers Age of Ultron, dan semua orang berbicara tentang Civil War. Saya seperti, 'Apa itu Civil War? ?Apakah Anda melakukan proyek sampingan atau semacamnya?'

"Mereka seperti, 'Oh tidak, Captain America, kau tahu? Yang berikutnya adalah Civil War.' Saya seperti, 'Tunggu... Iron Man ada di dalamnya?' Dan itu seperti, 'Ya, tapi tidak hanya Iron Man. Ada Vision. Ada Spider-Man...'"

Hemsworth menjelaskan dia bertanya kepada studio apa yang akan dia lakukan, dan mereka berkata: "Kamu akan melakukan pekerjaanmu sendiri."

"Saya pikir, 'Ini dia. Film saya sedang ditulis,'" tambahnya

Tentu saja, sekarang kita tahu bahwa Thor, yang diperankan Hemsworth, tidak dikeluarkan dari MCU dan justru menjadi senjata penting dalam perang melawan Thanos.

Dia dan Hulk, yang diperankan Mark Ruffalo, (yang juga absen dari Civil War), bersatu kembali dalam film fitur Thor: Ragnarok, sebelum bergabung dengan sesama Avengers di Infinity War dan Endgame.

Hemsworth akan mengulangi perannya sebagai di Thor: Love and Thunder, yang baru-baru ini ditunda tanggal rilisnya bersama dengan sejumlah film MCU lainnya.

Film itu akan mencakup kembalinya Jane Foster (Natalie Portman), pacar Thor, setelah film pertama tetapi kemudian tidak muncul di Ragnarok, karena dikonfirmasi pasangan itu putus karena alasan yang tidak diketahui. (Ant/OL-1)