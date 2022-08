Thor: Love and Thunder akan Tayang di Disney+ Hotstar, Bulan Depan

SEDERET konten spesial dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan lainnya, akan meriahkan Disney+ Hotstar Day, yang akan digelar perdana secara global pada 8 September 2022.

Dikutip dari keterangan pers, Selasa (23/8), berikut adalah sejumlah tayangan yang segera hadir bulan depan di Disney+ Hotstar:

Thor: Love and Thunder

Film superhero Marvel ini menghadirkan cerita Thor (Chris Hemsworth) dalam sebuah perjalanan yang belum pernah ia tempuh sebelumnya, yaitu perjalanan untuk mencari jati diri. Namun, perjalanannya diganggu oleh seorang pembunuh galaksi yang dikenal dengan nama Gorr the God Butcher (Christian Bale).

Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder

Para pemain dan pembuat film membocorkan rahasia di balik pembuatan film Thor: Love and Thunder.

Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return

Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return menyajikan proses di balik layar dari serial milik Lucasfilm berjudul Obi-Wan Kenobi, sebuah kisah menakjubkan yang dimulai 10 tahun setelah peristiwa emosional di Star Wars: Revenge of the Sith.

Frozen and Frozen 2 Sing-Alongs

Disney+ Hotstar akan merilis versi Sing-Along dari Disney's Frozen dan Frozen 2. Penonton dapat menikmati musik dan bernyanyi bersama dengan lirik yang ditampilkan di layar.

Welcome to the Club

Setelah bertekad menjadi seorang putri, Lisa Simpson terkejut saat mengetahui bahwa menjadi sosok yang jahat ternyata lebih menyenangkan.

Tierra Incognita

Serial Tierra Incognita bercerita tentang Eric Dalaras (Pedro Maurizi), seorang remaja yang menemukan dunia lain yang menyeramkan dalam pencariannya mencari kejelasan di balik hilangnya orangtuanya secara misterius delapan tahun yang lalu.

Pinocchio

Sineas Robert Zemeckis menyutradarai film live action CGI dari kisah tentang boneka kayu yang memulai petualangan seru untuk menjadi anak lelaki sesungguhnya.

Tom Hanks berperan sebagai Geppetto, seorang tukang kayu yang membuat dan memperlakukan Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) sebagai anaknya sendiri.

She-Hulk: Attorney at Law

Serial Marvel ini mengikuti Jennifer Walters (Tatiana Maslany), seorang pengacara dengan spesialisasi penanganan kasus legal pahlawan super yang harus menjalani kehidupannya yang rumit sebagai pengacara lajang berusia 30-an yang juga seorang manusia raksasa hijau dengan kekuatan super.

Cars on the Road

Serial menceritakan perjalanan Lightning McQueen (Owen Wilson) dan sahabatnya, Mater (Larry the Cable Guy) yang menuju ke arah timur dari Radiator Springs dalam perjalanan lintas negara untuk bertemu dengan saudara perempuan Mater.

Growing Up

Dibuat oleh Brie Larson dan Culture.House, serial dokumenter hibrida yang menceritakan tentang tantangan, keberhasilan, dan kesulitan para remaja dalam sepuluh kisah tentang pengalaman beranjak dewasa yang menarik.

Epic Adventures with Bertie Gregory

Petualang dan pembuat film Bertie Gregory akan membawa para penonton ke sebuah petualangan menakjubkan dan menegangkan yang memperlihatkan rahasia dan sisi spektakuler di alam liar.

THE ZONE: Survival Mission

Acara akan dipandu oleh tiga pembawa acara yang akan merepresentasikan karakteristik kebanyakan orang saat harus menghadapi delapan situasi tak terduga, dengan mereka ditantang untuk bertahan selama empat jam agar dapat menyelesaikan setiap misinya.

Sementara itu, kejutan lainnya dari Disney akan diumumkan jelang tanggal 8 September. (Ant/OL-1)