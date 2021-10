Green Day Ungkap Detail Album Live The BBC Sessions

GREEN Day telah mengumumkan album live baru, mengumpulkan empat sesi Maida Vale mereka dari seluruh karir mereka.

The BBC Sessions menampilkan rekaman sesi langka untuk BBC dari 1994, 1996, 1998 dan 2001. Album berisi 16 lagu itu akan keluar pada 10 Desember.

Sesi paling awal yang didokumentasikan pada rekaman berasal dari 8 Juni 1994, hanya beberapa bulan setelah band ini merilis album ikonik mereka Dookie, memainkan sejumlah lagu ternama, termasuk When I Come Around dan Basket Case.

Baca juga: BTS Konser Daring Pertama "BTS Permission To Dance On Stage"

Sesi 1996 melihat mereka mendukung album Insomniac, sebelum mereka kembali ke Maida Vale lagi pada 1998 pada tur Nimrod dan 2001 untuk Warning.

The BBC Sessions akan tersedia dalam bentuk CD dan versi vinyl 2LP edisi terbatas, termasuk edisi Sea Blue/Hot Pink eksklusif untuk webstore online band, dan versi Milky Clear untuk dijual di toko kaset indie.

Menjelang perilisan album, band itu telah berjanji membagikan lagu baru setiap minggunya. Pertama, 2000 Light Years Away dari 1994.

Green Day juga menyelesaikan bagian tur Amerika Utara yang merupakan bagian Hella Mega Tour mereka bersama Fall Out Boy dan Weezer.

Tur Inggris yang dijadwalkan ulang akan berlangsung pada musim panas mendatang setelah beberapa penundaan terkait covid-19.

Awal bulan ini, Green Day merilis bagian kedua dari vinyl 7 edisi terbatas yang tersedia secara eksklusif untuk pelanggan perusahaan kopi mereka, Oakland Coffee Works. (OL-1)