Grup idola K-pop Bangtan Seonyeondan (BTS) menyampaikan pesan harapan kepada para penggemar mereka atau Army melalui konser daring bertajuk "BTS Permission To Dance On Stage" pada Minggu (24/10).

Pesan harapan mereka sampaikan ketika menampilkan lagu "Permission to Dance" dalam konser yang disiarkan langsung dari sebuah stadion kosong di Seoul, Korea Selatan untuk mencegah penyebaran covid-19 itu.

Seperti dikutip dari Yonhap, Senin (25/10), ini menjadi konser online global pertama BTS dalam waktu sekitar satu tahun sejak "BTS MAP OF THE SOUL ON:E" yang digelar pada Oktober tahun lalu.

Ketujuh personel grup membuka gelaran konser dengan "On," lagu dari album penuh keempat mereka, "Map of the Soul: 7," menyajikan koreografi grup yang kuat.

Mereka kemudian memanaskan suasana dengan menampilkan lagu-lagu hit mereka, seperti "Fire", "Dope", "DNA", "Blood, Sweat and Tears" dan "Fake Love."

Setelah penampilan pembuka, Jimin mengatakan, "Kami sangat menantikan hari ini, dan kami bersyukur serta merasa terhormat dapat mempersiapkan (konser ini) dan bertemu kalian".

Jungkook berkata, "Meskipun kami tidak dapat melihat kalian hari ini, suatu kehormatan kami dapat menunjukkan kepada kalian.

BTS tidak melewatkan lagu-lagu hit globalnya, seperti "Dynamite," yang pernah menduduki posisi pertama di tangga lagu utama Billboard, "Life Goes On" dan "Butter."

V, yang mengalami nyeri pada otot betisnya selama latihan hari sebelumnya tampil sambil duduk dan tak melakukan koreografi.

"Ada kesalahan saat latihan dan latihan untuk konser. Aku benar-benar baik-baik saja, jadi kalian tidak perlu terlalu khawatir. Jika aku bisa, aku ingin lari ke panggung," kata dia.

Penampilan BTS disemarakkan dengan hadirnya efek visual pertunjukan dihasilkan komputer dan gambar yang ditampilkan pada layar LED besar di stadion.

Saat pertunjukan mendekati final, "Spring Day" ditampilkan. BTS membawakan sebanyak lagu dalam konser yang berlangsung sekitar dua setengah jam.

Konser ini berlangsung setelah grup membatalkan tur dunia "BTS Map of the Soul Tour," karena pandemi.

Ke depannya, BTS dijadwalkan mengadakan konser tatap muka pertama di Los Angeles dalam dua tahun terakhir pada bulan depan. "BTS Permission To Dance On Stage - LA" akan diadakan di SoFi Stadium pada 27 dan 28 November, serta 1 dan 2 Desember 2021. (Ant/OL-12)