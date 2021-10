Masuk Top 10 Billboard, Lisa Samai Prestasi BTS dan Blackpink

DI Billboard Global 200 edisi minggu ini, peringkat perusahaan tangga lagu dari lagu-lagu yang paling banyak dikonsumsi di dunia, tidak banyak pergerakan menuju pencapaian tertinggi dari penghitungan. Empat posisi tertinggi menampilkan trek yang sama seperti sebelumnya, dengan The Kid Laroi dan Justin Bieber berkuasa lagi dengan Stay, sementara lagu-lagu milik Ckay, Lil Nas X dan Ed Sheeran tetap stabil.

Hanya satu single yang tidak masuk dalam 10 besar minggu lalu yang memasuki tingkat kompetitif, dan dengan melakukan itu, musisi di balik smash global membuat sejarah dan menyamai prestasi yang dikelola oleh sedikit artis dari satu bagian dunia.

Lagu Money milik Lisa melompat dari No 19 ke No 10 di Billboard Global 200 minggu ini, menembus 10 besar tangga lagu untuk pertama kalinya. Lagu tersebut menandai lagu kedua anggota Blackpink itu dan itu signifikan secara historis.

Dengan hit top 10 keduanya di Billboard Global 200, Lisa menjadi artis musik K-pop ketiga yang memasuki area tersebut lebih dari sekali.

Dia pertama kali ditempatkan di antara No 1 dan 10 hanya beberapa minggu yang lalu dengan single solo debutnya Lalisa.

BTS, saat ini, memimpin semua aksi musik K-pop dalam 10 hit teratas di chart. Faktanya, band ini adalah salah satu nama yang paling sukses di peringkat, dengan sangat sedikit yang mendekati jumlah lagu hit mereka. Septet Korea Selatan kini telah memasukkan delapan lagu ke area tertinggi dalam daftar ke No. 1.

Blackpink adalah satu-satunya nama lain di dunia K-pop yang melihat lebih dari satu single mereka naik ke 10 besar di Billboard Global 200. Girl grup Korea Selatan sejauh ini berhasil mengumpulkan sepasang lagu di peringkat10 besar.

Dalam satu tahun lebih sejak Billboard Global 200 diluncurkan, satu-satunya artis K-pop lain yang berhasil menempatkan lagu di suatu tempat di dalam 10 besar adalah sesama anggota Blackpink Rose, yang lagu solo debutnya, On the Ground, tetap menjadi satu-satunya No. 1 oleh bintang solo yang dikenal karena membuat musik K-pop. (OL-1)