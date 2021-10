TWICE Raih Penghargaan Konser Terbaik

TWICE meraih penghargaan konser terbaik untuk Twice World in A day. Dalam acara tersebut Twice menampilkan "Dance The Night Away" di Gala Concert '8th Edaaily Culture Awards', Selasa (19/10). Acara ini disiarkan langsung di saluran YouTube 'Edaily Friends'.

TWICE memberikan pidato penerimaan mereka, dengan mengatakan, "Pertama, terima kasih telah memberi kami penghargaan ini. Ini adalah suatu kehormatan. Sudah lama sekali kami tidak bertemu penggemar secara offline, jadi terima kasih atas kesempatan hari ini untuk bertemu dengan beberapa dari mereka."

Girl group tersebut melanjutkan, "Kami mengadakan konser online tahun lalu, dan meskipun kami tidak dapat bertemu ONCE secara fisik, kami masih dapat merasakan cinta mereka bahkan dari jauh. Kami akan terus bekerja keras untuk penampilan konser dan lagu yang lebih baik. Tolong nantikan mereka!"

Sementara itu, dua anggota tidak dapat hadir karena Jeongyeon sedang hiatus, dan Tzuyu sedang tidak enak badan. (OL-13)

