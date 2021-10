Tina Turner Menjual Hak Musiknya ke BMG

PENYANYI peraih penghargaan Grammy delapan kali, Tina Turner, telah menjual portofolio hak musik yang cukup besar dari karier solonya kepada BMG. Hal itu diumumkan perusahaan itu, Selasa (5/10).

Melalui akuisisi tersebut, BMG akan menjadi "mitra dalam semua minat musik Tina Turner," menurut pernyataan yang dibuat perusahaan, termasuk bagian artis Turner dari rekamannya, bagian penerbitnya dari penulis dan hak-hak tetangganya.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, BMG juga telah mendapatkan hak atas nama, citra, dan kemiripannya untuk kemitraan merek, merchandising, dan penggunaan sponsor. Perusahaan menyebut kesepakatan itu sebagai akuisisi artis terbesar yang pernah ada.

Baca juga: Dave Grohl akan Membacakan Cerita Pengantar Tidur di CBeebies

Akuisisi ini akan mencakup diskografi ekspansif penyanyi legendaris, yang mencakup 10 album studio -- termasuk album klasik seperti Private Dancer, yang mencapai No 3 di Billboard 200, dan Break Every Rule, yang memuncak di No. 4 di tangga lagu - dua album live, dua soundtrack dan lima kompilasi (termasuk rekor hits terbesarnya All The Best, yang mencapai No 2 di Billboard 200 pada 2005).

Secara keseluruhan, Turner telah menjual lebih dari 100 juta rekaman hingga saat ini.

Meskipun BMG akan mengambil alih kepentingan Turner, Warner Music akan tetap menjadi perusahaan rekamannya, mempertahankan pangsa rekor Turner yang telah dipegangnya sejak ia memulai karier solonya di awal 1980-an.

Dikenal sebagai ratu rock 'n' roll, karier Turner terus memberikan dampak yang tak terhapuskan pada industri musik.

Tahun lalu, lagunya What's Love Got to Do With It diubah oleh produser elektronik Kygo dan memberikan kehidupan baru di tangga lagu Billboard -- termasuk penampilan pertama Turner di tangga lagu Hot Dance/Electronic Songs, saat lagu tersebut mencapai No 1.

Lagu iru juga menduduki puncak tangga lagu Dance/Electronic Digital Song Sales dan mencapai No 20 di tangga lagu Adult Contemporary Airplay.

Turner memulai kariernya pada 1960-an sebagai satu-setengah dari duo Ike & Tina Turner, mencetak banyak hits grafik selama 15 tahun.

Sebagai artis solo, ia meraih beberapa posisi 20 teratas di Billboard Hot 100, termasuk hit No 1 What's Love Got to Do With It, Better Be Good to Me, Private Dancer, We Don 't Need Another Hero, Typical Male, dan The Best.

Kehidupan dan karyanya telah diabadikan dalam tiga proyek berbeda, termasuk film dokumenter Tina pada 2021, film biografi pada 1993 What's Love Got To Do With It, dan Tina: The Tina Turner Musical.

"Seperti artis mana pun, perlindungan karya hidup saya, warisan musik saya, adalah sesuatu yang pribadi. Saya yakin bahwa dengan BMG dan Warner Music pekerjaan saya berada di tangan yang profesional dan dapat diandalkan,” kata Turner dalam sebuah pernyataan.

CEO BMG Hartwig Masuch menambahkan, “Kami merasa terhormat untuk mengambil pekerjaan mengelola kepentingan musik dan komersial Tina Turner. Ini adalah tanggung jawab yang kami ambil dengan serius dan akan kami kejar dengan tekun. Dia benar-benar dan sederhana, yang terbaik.” (OL-1)