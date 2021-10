Dave Grohl  akan Membacakan Cerita Pengantar Tidur di CBeebies

BINTANG rock yang baru saja merilis memoarnya, Dave Grohl akan menghibur anak-anak dalam acara CBeebies Bedtime Story dengan membacakan cerita pengantar tidur berdasarkan lirik lagu The Beatles, Octopus’s Garden.

Vokalis Foo Fighters itu telah diumumkan sebagai selebriti terbaru yang membacakan cerita pengantar tidur di saluran anak-anak CBeebies.

Memoar Grohl, The Storyteller: Tales of Life and Music, dirilis melalui Simon dan Schuster, pekan lalu.

Baca juga: Lars Ulrich Akui Metallica Gugup Saat Kembali Tampil Langsung

Memoar itu ditulis selama pandemi ketika Foo Fighters tidak dapat melakukan tur, berisi anekdot tentang masa kecilnya, waktunya di Nirvana, dan kenangan lain tentang saat-saat paling gila dan paling mengharukan.

Ditulis oleh Ringo Starr dan dengan ilustrasi Ben Cort, buku Octopus's Garden mengikuti kisah lima anak dalam perjalanan ajaib melalui taman Gurita.

Grohl adalah bintang terbaru yang membacakan cerita untuk CBeebies, mengikuti jejak para selebriti termasuk Tom Hardy, Dolly Parton, Elton John, Robbie Williams, Rege-Jean Page, dan Orlando Bloom.

Ini adalah yang pertama dari dua cerita yang direkam Grohl untuk saluran pra-sekolah. Episode pertama akan tayang pada Jumat (8/10). (OL-1)