Konser Global Citizen Live akan Tampilkan Nama-Nama Besar

BEBERAPA nama besar di musik pop, dari Billie Eilish hingga BTS dan Elton John, akan unjuk kekuatan bintang mereka di Global Citizen Live, Sabtu (25/9) untuk konser dari berbagai penjuru dunia sebagai bentuk gerakan mengingatkan kesadaran tentang perubahan iklim, kesetaraan vaksin covid-19, dan kelaparan.

Konser yang dipentaskan di New York, Paris, Lagos, Rio, Sydney, Mumbai, dan banyak lagi itu akan disiarkan secara global, dijadwalkan bertepatan dengan Sidang Majelis Umum PBB minggu ini.

Line-up bertabur bintang juga akan mendorong aksi pada pertemuan iklim G20 bulan depan dan COP26, November mendatang.

Eilish dan Coldplay akan menjadi headline di Central Park New York, bergabung dengan Jennifer Lopez, Camila Cabello, Shawn Mendes dan Burna Boy, antara lain.

Ed Sheeran akan tampil di Paris bersama Elton John, dengan Doja Cat, Black Eyed Peas dan Stormzy mendukung.

Dan kemudian akan ada Femi Kuti di Nigeria, Alok di Rio, dan Duran Duran dan Kylie Minogue di London.

"Di enam benua, seniman akan membantu menggalang warga dalam menuntut pemerintah, perusahaan besar dan dermawan bekerja sama untuk membela planet ini dan mengalahkan kemiskinan" kata LSM Global Citizen dalam sebuah pernyataan.

Lebih lanjut, LSM Global Citizen mengatakan pihaknya akan fokus pada ancaman yang paling mendesak saat ini yaitu perubahan iklim, kesetaraan vaksin covid-19, dan kelaparan.

Sejumlah artis lain, termasuk Metallica dan The Weeknd juga terlibat, baik melalui pertunjukan langsung maupun film.

Global Citizen mengatakan ingin menggelar aksi menanam 1 miliar pohon, satu miliar vaksin dikirim ke negara-negara termiskin dan makanan untuk 41 juta orang yang di ambang kelaparan.

Organisasi tersebut telah berada di balik acara amal terkenal lainnya, termasuk "Vax Live: The Concert To Reunite The World", awal tahun ini di Los Angeles. menyatukan musisi, aktor, selebriti, pemimpin dunia dan bahkan Paus, dalam seruan bersatu untuk vaksinasi global untuk memerangi covid-19.

Global Citizen menggambarkan diri sebagai gerakan dengan misi untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. (AFP/OL-1)