Lagu Jefferson Airplane Dijadikan Soundtrack The Matrix Resurrections

WHITE Rabbit adalah karya dari Jefferson Airplane yang dipakai untuk trailer film The Matrix Resurrections.

Fans bereaksi dengan sangat antusias terhadap penggunaan lagu tersebut. Mereka senang melihat baris lagu tertentu disinkronkan secara kreatif dengan peristiwa di trailer.

Menurut Billboard, judul lagu tersebut menjadi trending topik di Twitter setelah trailer The Matrix Resurrections tayang.

Bulan lalu, tepatnya pada 23 Agustus, anggota Jefferson Airplane, Grace Slick dan Jack Casady, berbicara dengan The Guardian tentang kesuksesan lagu White Rabbit.

"White Rabbit telah menghasilkan royalti selama lebih dari 50 tahun. Dengan keberhasilan lagu itu saya dapat membayar tagihan saya" katanya.

Selama beberapa dekade, lagu tersebut telah digunakan dalam beberapa produksi film dan televisi seperti The Sopranos, Fear and Loathing In Las Vegas, The Handmaids Tale, dan The Simpsons.

The Matrix Resurrections, yang kembali menampilkan pemeran utama Keanu Reeves dan Carrie- Anne Moss, akan dirilis di bioskop pada 22 Desember mendatang. Film ini juga akan dirilis pada hari yang sama di HBO Max. (OL-1)