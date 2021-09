Sutradara Matrix Resurections Jelaskan Mengapa Neo dan Trinity Kembali Muncul

SUTRADARA The Matrix Resurrections, Lana Wachowski, membahas alasan membawa Neo dan Trinity kembali untuk sekuel mendatang trilogi Matrix ikonik dari akhir 90-an awal 2000-an.

Film-film tersebut dikenal memiliki plot kompleks yang membingungkan, dan film keempat tampaknya akan menindaklanjuti tradisi itu dimulai dengan kebangkitan dua karakter ikonik.

Para penggemar The Matrix telah sabar menunggu trailer itu sejak dahulu kala rumor tentang film ini pertama kali muncul. Fans mulai kurang memaafkan ketika trailer Cinema Con ditahan dari publik, terutama setelah Spider-Man: No Way Home merilis trailer meskipun debutnya secara tertutup juga.

Plot The Matrix Resurrections saat ini sedang berspekulasi, diperdebatkan, dan diteorikan oleh internet berdasarkan trailer yang dirilis.

Pokok pembicaraannya adalah bagaimana dan mengapa Neo dan Trinity kembali. Banyak yang bertanya-tanya apakah itu simulasi atau benar-benar nyata.

Tidak ada spekulasi yang akan memberikan jawaban sampai penggemar melihat film itu sendiri, tetapi Wachowski membahas keputusan tersebut serta bagaimana hal itu berperan dalam proses berdukanya.

Setelah kehilangan ibu, ayahnya, dan seorang teman, sutradara itu mengalami kesulitan memahami bagaimana memproses kesedihan sebanyak itu, karena itu adalah kehilangan yang sangat besar. Setiap orang menangani kesedihan dengan caranya sendiri. Tidak peduli seberapa besar pemahaman seseorang bahwa kematian tidak dapat dihindari, kematian masih akan mengejutkan siapa pun ketika itu benar-benar terjadi.

"Anda tahu hidup mereka akan berakhir, namun itu masih sangat sulit," kata sutradara di panel penulisan skenario untuk Festival Sastra Internasional Berlin. "Otak saya selalu mencapai imajinasi saya dan suatu malam, saya menangis dan saya tidak bisa tidur, dan otak saya meledak seluruh cerita ini."

Sutradara itu melanjutkan, "Dan saya tidak bisa memiliki ibu dan ayah saya, namun tiba-tiba saya memiliki Neo dan Trinity, bisa dibilang dua karakter terpenting dalam hidup saya".

Wachowski menggambarkan perasaan itu sebagai "segera menghibur" karena Neo dan Trinity hidup kembali di The Matrix Resurrections. Dia berkata, "Ini sangat sederhana. Anda dapat melihatnya dan berkata: 'oke, kedua orang ini mati dan baiklah, hidupkan kembali kedua orang ini dan oh, bukankah itu terasa menyenangkan.' Ya, benar! Sederhana, dan inilah yang dilakukan seni dan itulah yang dilakukan oleh cerita, mereka menghibur kita."

Tidak banyak kata-kata untuk mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam, tetapi senang melihat lapisan perak untuk direktur kreatif dan bahwa dia dapat menemukan sesuatu untuk meringankan rasa sakitnya.

The Matrix Resurrections akan hadir hampir dua dekade setelah film ketiga dan bagi banyak orang, ini adalah perjalanan ke masa lalu yang mungkin emosional bagi semua orang yang terlibat.

Dengan rilisnya pada saat liburan, The Matrix 4 dapat membawa perasaan nostalgia yang sangat hangat bagi para penggemar trilogi ikonik tersebut. Ini untuk berharap itu memberikan harapan yang dimiliki pencipta dan penggemar untuk proyek ini.

Kalian dapat menyaksikan The Matrix Resurrections di bioskop dan di HBO Max pada 22 Desember 2021. (OL-1)