Pemeran dan Kru Film Shang-Chi Makan Malam Bersama Setiap Minggu

Para pemeran dan kru film Shang Chi and The Legend of the Ten Rings memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat merekat pada saat proses syuting. Para pemain dan kru setiap minggunya memiliki agenda makan malam bersama saat syuting di Australia.

Desainer Produksi Chan mangatakan Sydney adalah kota yang besar untuk makan yang menampilkan banyak restoran yang sering dikunjungi para pemain dan kru.

Salah satu hal yang sangat disukai Chan adalah saat mengatur makan malam dan hal tersebut membuat terjalinnya hubungan persahabatan.

Baca juga: Serial Terbaru Batman Bergenre Komedi

"Dan para aktor juga bergabung dengan kami. Simu [Liu] kadang-kadang bergabung dengan kami dan Meng'er [Zhang] dan Fala [Chen] dan Tony [Leung] - pasti ada makan malam di mana mereka muncul dan para pemain serta kru akan ikut berbaur." Tambahnya.

Chan mengatakan rasa persahabatan ini lazim di seluruh pembuatan film, terutama karena semua departemen - mulai dari aksi dan efek visual hingga departemen seni dan desainer kostum - sangat terintegrasi.

Saat ini, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sedang tayang di bioskop. (OL-1)